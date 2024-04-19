Партнеры передали Украине 18 модульных мостов — Finance.ua

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Партнеры передали Украине 18 модульных мостов

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Партнеры передали Украине 18 модульных мостов
Партнеры передали Украине 18 модульных мостов
Украина получила 18 модульных мостов американского производителя Acrow Corporation of America.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины.
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«В рамках проекта „Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)“ Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов», — говорится в сообщении.
Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине.
Общая стоимость контракта — $23,3 млн. Вся партия — 18 комплектов — уже в Украине.
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Поставщик модульных мостовых систем Acrow Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов — домкратами и деформационными швами.
«Модульные мосты позволяют быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов», — сообщили в Минвосстановления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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