Партнеры передали Украине 18 модульных мостов — Finance.ua

Партнеры передали Украине 18 модульных мостов
Украина получила 18 модульных мостов американского производителя Acrow Corporation of America.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины.
«В рамках проекта „Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)“ Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов», — говорится в сообщении.
Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине.
Общая стоимость контракта — $23,3 млн. Вся партия — 18 комплектов — уже в Украине.
Поставщик модульных мостовых систем Acrow Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов — домкратами и деформационными швами.
«Модульные мосты позволяют быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов», — сообщили в Минвосстановления.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью