Парламентарии предлагают продлить срок налоговой амнистии — законопроект Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Парламентарии предлагают продлить срок налоговой амнистии — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9023 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых вопросов единоразового (специального) добровольного декларирования.

Документом предлагают продлить срок налоговой амнистии до 31 декабря следующего после отмены/прекращения военного положения года.

Следует отметить, что сроки добровольного декларирования уже переносились. Так, при принятии соответствующего закона был установлен срок с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Позже Законом № 2516-IX от 15.08.2022 он был продлен до 1 марта 2023 года.

Сейчас такую необходимость авторы документа объясняют продолжением войны.

«Продленный срок (до 1 марта 2023 года. — Ред.) не эффективен для обеспечения полноценного декларирования всеми субъектами, на кого распространяется действие Закона № 1539-IX».

Кроме того, депутаты предлагают не распространять декларирование на граждан государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и лиц, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых является государство-агрессор.

Единоразовое добровольное декларирование предусматривает декларирование любых активов физического лица, полученных за счет доходов, с которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины напомнила , что уже с 1 марта 2023 для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.