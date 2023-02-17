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Парламентарии предлагают продлить срок налоговой амнистии — законопроект

Казна и Политика
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Парламентарии предлагают продлить срок налоговой амнистии — законопроект
Парламентарии предлагают продлить срок налоговой амнистии — законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9023 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых вопросов единоразового (специального) добровольного декларирования.
Документом предлагают продлить срок налоговой амнистии до 31 декабря следующего после отмены/прекращения военного положения года.
Следует отметить, что сроки добровольного декларирования уже переносились. Так, при принятии соответствующего закона был установлен срок с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Позже Законом № 2516-IX от 15.08.2022 он был продлен до 1 марта 2023 года.
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Сейчас такую необходимость авторы документа объясняют продолжением войны.
«Продленный срок (до 1 марта 2023 года. — Ред.) не эффективен для обеспечения полноценного декларирования всеми субъектами, на кого распространяется действие Закона № 1539-IX».
Кроме того, депутаты предлагают не распространять декларирование на граждан государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и лиц, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых является государство-агрессор.
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Единоразовое добровольное декларирование предусматривает декларирование любых активов физического лица, полученных за счет доходов, с которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.
Напомним, Государственная налоговая служба Украины напомнила, что уже с 1 марта 2023 для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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