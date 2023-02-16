Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика) Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика)

В 2022 году Государственная налоговая служба возместила только 69% от запрошенного возмещения НДС. В 2021 году этот показатель составлял 91%.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

«НДС — один из главных налогов страны и четверть доходов в госбюджет. Во время войны НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 11% бюджета, НДС с импортных товаров — 15%», — сказано в сообщении.

Читайте также Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС

В 2022 году НДС на импорт сократился в 1,5 раза за год. Кроме очевидного всеобщего падения импорта из-за полномасштабной войны, такой резкий спад связан с освобождением от НДС авто и генераторов.

Инфографика: Опендатабот

Внутренний НДС, то есть налог на товары, произведенные в стране, почти не изменился к 2021 году.

«Важная функция НДС — стимулирование экспорта. Пока экспорт учитывается по ставке 0%, поэтому экспортеры по итогам своей деятельности имеют право получить возмещение уже уплаченного НДС государством», — говорят аналитики портала.

Читайте также Госказначейство возместило налогоплательщикам наибольшую сумму НДС за последние 3 года

На протяжении года полномасштабного вторжения предприниматели массово жалуются на заблокированные ГНС налоговые накладные и несвоевременное возмещение НДС.

В 2022 году был введен ряд изменений, которые должны упростить работу по НДС:

предпринимателям уменьшили штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки в них;

продлили сроки регистрации налоговых накладных до 5 дней;

Верховная Рада проголосовала за сокращение сроков проверки по возмещению НДС вдвое — до 30 дней.

Несмотря на ряд важных нововведений, ситуация с возмещением НДС во время военного положения действительно значительно ухудшилась. Если в 2021 году возмещали 91% обращений, то в год большого вторжения этот показатель сократился почти на четверть. Так, за весь 2022 год Налоговая возместила всего 69% от заказов.

Инфографика: Опендатабот

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.