Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика)

Казна и Политика
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Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика)
Налоговая возместила лишь 69% от запрошенного возмещения НДС в 2022 году (инфографика)
В 2022 году Государственная налоговая служба возместила только 69% от запрошенного возмещения НДС. В 2021 году этот показатель составлял 91%.
Об этом говорится в исследовании Опендатабота.
«НДС — один из главных налогов страны и четверть доходов в госбюджет. Во время войны НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 11% бюджета, НДС с импортных товаров — 15%», — сказано в сообщении.
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В 2022 году НДС на импорт сократился в 1,5 раза за год. Кроме очевидного всеобщего падения импорта из-за полномасштабной войны, такой резкий спад связан с освобождением от НДС авто и генераторов.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Внутренний НДС, то есть налог на товары, произведенные в стране, почти не изменился к 2021 году.
«Важная функция НДС — стимулирование экспорта. Пока экспорт учитывается по ставке 0%, поэтому экспортеры по итогам своей деятельности имеют право получить возмещение уже уплаченного НДС государством», — говорят аналитики портала.
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На протяжении года полномасштабного вторжения предприниматели массово жалуются на заблокированные ГНС налоговые накладные и несвоевременное возмещение НДС.
В 2022 году был введен ряд изменений, которые должны упростить работу по НДС:
  • предпринимателям уменьшили штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки в них;
  • продлили сроки регистрации налоговых накладных до 5 дней;
  • Верховная Рада проголосовала за сокращение сроков проверки по возмещению НДС вдвое — до 30 дней.
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Несмотря на ряд важных нововведений, ситуация с возмещением НДС во время военного положения действительно значительно ухудшилась. Если в 2021 году возмещали 91% обращений, то в год большого вторжения этот показатель сократился почти на четверть. Так, за весь 2022 год Налоговая возместила всего 69% от заказов.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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