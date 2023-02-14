Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС — Finance.ua

Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС Вчера 10:32 — Казна и Политика

Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС

Государственная налоговая служба Украины заявила о возобновлении функционирования поискового сервиса «Регистр плательщиков НДС».

Об этом сообщается на сайте Налоговой.

Поисковый сервис «Регистр плательщиков НДС» доступен по ссылке.

Доступ к данным реестра предоставляется путем поиска по коду ЕГРПОУ или индивидуального налогового номера при идентификации лица, желающего получить такие сведения, с использованием средств электронной идентификации (квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью), добавили в ГНС.

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Ранее Украинский совет бизнеса написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором говорилось, что одной из актуальных проблем, содержащей огромные коррупционные риски, является закрытый от общественности и бизнеса Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС.

«В мае 2022 г. реестр был изъят из свободного доступа и сейчас функционирует в полузакрытом режиме, когда для получения соответствующей информации необходимо указать название или индивидуальный налоговый номер плательщика налога, обратившегося за возмещением НДС. То есть информация о том, какие плательщики налога обратились за бюджетным возмещением, не обнародуется», — говорилось в обращении.

В УСБ считают, что такой подход блокирует возможность общественного контроля над возмещением НДС и делает деятельность налоговых органов непрозрачной, поскольку не позволяет убедиться в выполнении предписаний законодательства о соблюдении хронологического порядка возмещения НДС.

Согласно постановлению правительства от 12 марта 2022 года, органы госвласти могут на время действия военного положения останавливать, ограничивать работу информационных, информационно-коммуникационных и электронных коммуникационных систем, а также публичных электронных реестров.

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Економічна Правда По материалам:

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