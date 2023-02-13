«Пушками по воробьям»: Совет бизнес-омбудсмена обнародовал рейтинг обращений бизнеса в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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«Пушками по воробьям»: Совет бизнес-омбудсмена обнародовал рейтинг обращений бизнеса в 2022 году (инфографика)

Личные финансы
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«Пушками по воробьям»: Совет бизнес-омбудсмена обнародовал рейтинг обращений бизнеса в 2022 году (инфографика)
«Пушками по воробьям»: Совет бизнес-омбудсмена обнародовал рейтинг обращений бизнеса в 2022 году (инфографика)
В четвертом квартале 2022 года компании подали в Совет бизнес-омбудсмена 305 жалоб, из которых Совет успешно закрыл 265 дел по злоупотреблениям государственных органов.
Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

Обращения с начала войны

В течение девяти месяцев войны хелплайн (Линии поддержки бизнеса) был едва ли не единственным способом подачи обращения в СБО.
В рамках хелплайна инспекторы Совета бесплатно консультировали и сопровождали бизнес по решению проблем, возникших в связи с введением военного положения. Оправившись от шока войны и адаптировавшись к новым вызовам, бизнес все меньше обращался по ранее актуальным вопросам типа расширения перечня товаров критического импорта, релокации и бронирования работников.
Таким образом, с постепенным возвращением в профиль жалоб «довоенных» проблем бизнеса, в основном по налоговой тематике, с середины ноября Совет возобновил расследования в традиционном формате.

Рейтинг обращений

Второй квартал подряд во время военного положения налоговые вопросы возглавили рейтинг обращений, составив 71% от всех жалоб предпринимателей в СБО.
Инфографика: РБО
Инфографика: РБО
Учитывая громкий общественный резонанс вокруг всплеска случаев блокирования налоговых накладных, в декабре прошлого года бизнес-омбудсмен по собственной инициативе приступил к расследованию проблем с функционированием системы НДС. 
Инфографика: РБО
Инфографика: РБО
Чтобы установить суть проблемы и наработать решение для ее решения, Совет провел большой опрос представителей бизнес-сообщества, проанализировал 1,5 тыс. «налоговых» жалоб, которые были ранее в производстве СБО, и инициировал диалог с Государственной налоговой службой Украины (ГНС Украины).
«Мы в четвертом квартале 2022 года видели введение, а затем частное сглаживание, фискальных изменений, которые ударили почти по половине украинского бизнеса — в частности, законопослушному его большинству. Еще до обнародования наших окончательных выводов ясно, что здесь стреляли пушками по воробьям. Прекратить хотя бы такие обстрелы полностью в силах украинской власти», - прокомментировал бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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