Госказначейство возместило налогоплательщикам наибольшую сумму НДС за последние 3 года — Finance.ua

Госказначейство возместило налогоплательщикам наибольшую сумму НДС за последние 3 года Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Госказначейство возместило налогоплательщикам наибольшую сумму НДС за последние 3 года

В январе 2023 года при уплате НДС в сумме 31,1 млрд грн, во исполнение решения Государственной налоговой службы Госказначейство возместило налогоплательщикам на счета 19,3 млрд грн — это самая большая сумма возмещения НДС за последние 3 года.

Об этом 1 февраля сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Январь 2023 — первый месяц, когда мы впервые сравниваем месяцы год к году с периодом прекращения скруток по НДС год назад. Тогда, благодаря антикору, прирост поступлений был 11,9 млрд в январе. Поэтому недовыполнение год к году НДС в январе 2023 на 24,6% прогнозируемо и понятно», — отметил он.

В то же время, подчеркнул Гетманцев, если не учитывать поступление НДС, то роспись была перевыполнена на 7,4% (+1,7 млрд грн), прирост к январю 2022 года составляет 17,1 % или 3,5 млрд грн.

Налоговая эффективность по НДС выросла до 3,03% в январе 2023 года (декл. по НДС за декабрь 2022 года) по сравнению с январем 2022 года — до 2,85% (декл. по НДС за декабрь 2021 года).

В январе 2023 процент заблокированных налоговых накладных (НН) и расчетов корректировки составляет 1%. Показатель на 0,46% меньше, чем в декабре 2022 года.

«За 2022-2023 годы исполнено 8900 решений суда по регистрации налоговых накладных. Исполнены решения судов, которые не исполнялись годами. На исполнении осталось около 500 текущих решений», — добавил Гетманцев.

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Діло По материалам:

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