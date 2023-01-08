Парковка авто в Польше: цены и штрафы за отсутствие билета — Finance.ua

Парковка авто в Польше: цены и штрафы за отсутствие билета Сегодня 06:40 — Личные финансы

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Из-за стремительного роста количества автомобилей во многих городах Польши, особенно в их центральной части, большой проблемой становится найти парковочное место. Достаточно отметить, что в некоторых агломерациях количество зарегистрированных автомобилей превышает количество жителей. Поэтому не удивительно, что большинство парковок сейчас платные.

Сколько стоит парковка

Стоимость стоянки авто в польских городах разнится. Ее устанавливают местные власти. В одном городе час парковки может стоить 2 злотых, в другом — 7 злотых. Зоны платной парковки часто поделены на две или даже три подзоны. Они отличаются по инфраструктуре с парковочными местами и интенсивности движения, а следовательно, и по стоимости стоянки. Как правило, это зоны, расположенные:

в самом центре;

дальше от самого центра, но все еще в районах с большим дефицитом парковочных мест;

в других районах, удаленных от центра.

В самой дорогой зоне парковка может стоить вдвое больше, чем в третьей зоне от центра. Также следует помнить, что в большинстве городов эти зоны действуют в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в определенное время (например, в 8 — 18, 8 — 20).

Штраф за отсутствие билета в зоне платной парковки

Во многих городах созданы спецподразделения для воздействия на недобросовестных водителей, паркующих транспортные средства в платных зонах бесплатно. К примеру, в Варшаве такой осмотр проводят дистанционно с машин со специальными камерами. Инспекторы сверяют регистрационные номера припаркованных в зоне автомобилей с данными в базе. В случае нарушения водителя может наказать полицейский или городская охрана.

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Правда, речь идет не о штрафе, а о дополнительном сборе. Штраф взимают, когда водитель, например, паркует машину в запрещенном месте. За отсутствие билета в платной зоне не оштрафуют. Такие условия были продиктованы обращениями водителей, которые жаловались на возможность быть наказанными дважды за тот же поступок.

Наказанием для недобросовестного водителя является так называемая дополнительная плата. Хотя на практике от штрафа она почти не отличается. Плата за отсутствие парковочного билета может достигать 250 злотых. Она может быть уменьшена на несколько десятков злотых, если произвести платеж в течение семи дней. Отсутствие рядом паркомата или его неисправность — не оправдание, ибо оплату можно производить дистанционно.

Как обжаловать штраф за отсутствие парковочного талона

Может оказаться, что штраф за неуплату парковки завышен. Так бывает, например, когда вы купили парковочный талон, но не положили его на видное место за окном автомобиля. В такой ситуации требование штрафа следует аннулировать. Для этого нужно написать апелляцию и предоставить доказательства. Обжалование штрафа может выглядеть по-разному в зависимости от правил, выписанных на уровне местного самоуправления и требований нормативных актов.

Следовательно, на практике штраф за отсутствие парковочного билета в польских городах — это «дополнительное взыскание». Штраф налагают за другие нарушения — например, за парковку за знаком запрета остановки или слишком близко к перекрестку, пешеходному переходу и т.п. Нарушение правил парковки может стоить водителю несколько сотен злотых и определенную сумму штрафных баллов.

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