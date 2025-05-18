Panasonic сокращает рабочие места: какова цель — Finance.ua

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Panasonic сокращает рабочие места: какова цель

Технологии&Авто
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Panasonic сокращает рабочие места: какова цель
Panasonic сокращает рабочие места: какова цель
Японский гигант электроники Panasonic Holdings планирует сократить 10 тыс. рабочих мест во всем мире. По 5000 в Японии и за ее пределами.
Об этом сообщила компания.
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К концу последнего финансового года в Panasonic работало около 228 000 человек.
В компании отмечают, что пересмотрят эффективность работы бизнесов, сосредоточившись на подразделениях продаж и бэк-офисе. Ожидается, что на сокращение и другие меры Panasonic потратит 130 млрд иен в 2025 году.
Цель реформы — повысить прибыльность и достичь рентабельности капитала на уровне 10% к марту 2029 года.
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Компания также хочет выйти на ежегодную скорректированную операционную прибыль не менее 600 млрд иен до марта 2027-го.
Panasonic закроет убыточные активы, обновит подходы к инвестициям в IT и модернизирует направление бытовой электроники.
По материалам:
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