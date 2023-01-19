Падение рынка не пугает: разработка криптовалют продолжает процветать (исследование) — Finance.ua
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Падение рынка не пугает: разработка криптовалют продолжает процветать (исследование)

Криптовалюта
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Падение рынка не пугает: разработка криптовалют продолжает процветать (исследование)
Падение рынка не пугает: разработка криптовалют продолжает процветать (исследование)
Недавнее исследование компании Electric Capital показало, что криптоиндустрия продолжает привлекать новых разработчиков, несмотря на спад на рынке. Проанализировав 250 миллионов дополнений кода на GitHub, аналитики обнаружили, что количество разработчиков, работающих над криптовалютными проектами, за последний год выросло на 5,4%, достигнув 23 300 человек.
Несмотря на 70% падения курсов основных криптовалют, количество разработчиков, постоянно вносящих вклад в криптопроекты, выросло на 15,2%. В то же время количество «случайных» кодеров, участвовавших только один раз, уменьшилось на 5,2%.
Падение рынка не пугает: разработка криптовалют продолжает процветать (исследование)
Активность разработчиков достигла своего пика в июне 2022 года, когда в криптовалютных проектах участвовало 26 500 человек. Снижение активности можно объяснить крахом экосистемы Terra в мае 2022 года. В то же время в экосистеме Web3 наблюдается рекордный прирост новых разработчиков на 25,8% — в 2022 году к ней присоединилось 61 127 человек.
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В отчете также подчеркивается рост количества разработчиков, работающих над конкретными проектами.
  • Количество разработчиков Bitcoin выросло в 3 раза до 946 человек, а разработчиков Ethereum в 5 раз — 5 819 человек работают над экосистемой этой криптовалюты.
  • Другие проекты, такие как Solana, Polkadot, Cosmos и Polygon также продемонстрировали значительный рост количества разработчиков, над каждым из которых работает более 1 000 человек.
Сфера NFT также испытала всплеск популярности: количество разработчиков выросло на 299% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, количество разработчиков, работающих над DeFi-проектами, возросло с 2500 в 2021 году до 3900.
По материалам:
cryptomisto
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