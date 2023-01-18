Криптовалютные аналитики ожидают достижения Bitcoin десятилетнего рекорда — Finance.ua

Криптовалютные аналитики ожидают достижения Bitcoin десятилетнего рекорда Сегодня 20:19 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики ожидают достижения Bitcoin десятилетнего рекорда

По словам криптовалютных аналитиков DocumentingBTC, в настоящее время Bitcoin близок к достижению десятилетнего рекорда. В ноябре 2013 года на протяжении 15 дней флагманская криптовалюта демонстрировала последовательное положительное движение своей стоимости — это стало самым длинным подобным движением в истории ВТС.

В настоящее время длится 14 день плюсовой динамики роста BTC $21,433.24.

Если завтра и послезавтра положительное движение стоимости цифрового актива сохранится, Bitcoin поставит новый рекорд.

По словам криптотрейдера Credible, если рост ВТС продолжится, главная криптовалюта может добиться нового исторического максимума уже в ближайшие месяцы. «Доминирование BTC, как и предполагалось, начинает резко расти. Ожидается мегарост криптовалюты — Bitcoin поднимется до нового исторического максимума в течение следующих шести месяцев или примерно в этом промежутке времени», — заявил аналитик.

Трейдер также сравнил текущую рыночную ситуацию с той, которая была в сентябре 2020 года. Тогда BTC консолидировался на уровне около $9000, прежде чем резко подскочить до $60 000.

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noworries По материалам:

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