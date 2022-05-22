Падение криптовалют: создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардер — Finance.ua
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Падение криптовалют: создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардер

Сегодня 18:33Технологии&Авто
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Падение криптовалют: создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардерПадение криптовалют: создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардер
Создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин сообщил в своем Twitter, что больше не миллиардер. По оценке Forbes сейчас его состояние оценивается в $850 млн.
Бутерин не привел никаких объяснений по поводу уменьшения капитала. Твит о миллиардере был написан как комментарий к его посту об активности в соцсетях основателей Tesla и Amazon Илона Маска и Джеффа Безоса («я особенно ценю то, что Илон и Джефф действительно отвечают людям»).
Что о нем известно? Виталику Бутерину 28 лет. Американский Forbes называл его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, оценив состояние в $1,09 млрд. Издание писало, что состояние Бутерина превысило эту сумму, после того, как цена Ethereum впервые перевалила за $3 тыс.
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Сейчас токен Ethereum оценивается в $1973. В последние недели эта криптовалюта значительно упала в цене до минимального значения за весь текущий год. Так, если 1 января она стоила $3725, то 1 марта уже $2919, а к середине мая снизилась до $1,8 тыс., минимальной отметки с прошлого июня.

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По материалам: Мінфін.com.ua
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