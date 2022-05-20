Bitcoin прогнозируют снижение до 3-7 тысяч долларов, а затем уверенный рост до полумиллиона — Finance.ua

Bitcoin прогнозируют снижение до 3-7 тысяч долларов, а затем уверенный рост до полумиллиона

Недавняя нестабильность на рынке криптовалют, сдерживаемая повышением процентных ставок и растущей инфляцией, привела к тому, что несколько отраслевых аналитиков прогнозируют обвал рынка в 2022 году.

В разговоре с Kitco News экономист и основатель HS Dent Publishing Гарри Дент прогнозирует крах Bitcoin до 3 тысяч долларов, прежде чем он взлетит до 500 тысяч долларов во время следующего глобального бума.

«Он упадет, и я думаю, что Bitcoin может упасть до 3000 или 7000 долларов, а затем подняться до полумиллиона или миллиона в следующий глобальный бум [до 2037 года]. Так что это будет покупка на всю жизнь для тех, кто собирается в нее инвестировать», — говорит Дент.

Финансист уверен, что нынешний кризис после «самого большого пузыря в истории» продемонстрирует, что невозможно просто печатать деньги, а также докажет, что странам нужен новый стандарт — что-то настоящее и, возможно, этим стандартом станут криптовалюты.

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