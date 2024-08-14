P2P-переводы с украинских карт на иностранные — Finance.ua

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P2P-переводы с украинских карт на иностранные

Финтех и Карты
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P2P-переводы с украинских карт на иностранные
P2P-переводы с украинских карт на иностранные
Самый простой и быстрый способ отправить деньги из Украины за границу — перевод P2P с карты украинского банка на иностранную карту. Такие переводы можно делать, например, с валютных карт украинских банков.
Например, если делать перевод с карт Абанка на карты иностранных банков, комиссия составит 2%, минимум 2 доллара или 2 евро.
Если отправлять деньги с карты ПриватБанка — тоже 2%, минимум 50 грн.

Сколько можно отправить

Неудобство этого метода в том, что за месяц можно отправить за границу только эквивалент 100 тыс. гривен. Это ограничение установлено Национальным банком. Если нужно отправить больше, придется либо использовать карты родственников, либо делать переводы из разных банков (ограничение 100 тыс. гривен/месяц — на один банк).
Также пока нельзя совершать переводы за границу с гривневых карт (такую ​​опцию прикрыли). Это означает, что сначала необходимо приобрести валюту и пополнить ею карту в долларах или евро (сейчас это можно сделать в т. ч. и онлайн. — Ред.), а затем выполнить перевод на карту иностранного банка.
Читайте больше в нашей статье:

Способы, как быстро и выгодно отправить или получить деньги в 2024 году

Справка Finance.ua:

  • В Украине банки пристально изучают все банковские операции клиентов. Во время финансового мониторинга учитывают не только то, типична ли для клиента операция, а также место работы и другую информацию о клиенте. Об этом рассказала Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка.
  • По ее словам, банки изучают нетипичную активность клиентов (например, резкое увеличение (в разы) количества карточных расчетов в отдельные дни), увеличение объемов финансовых операций, не подкрепленных официальными документами.
Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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