єПідтримка: продолжат ли выплачивать пособие в апреле — Finance.ua

єПідтримка: продолжат ли выплачивать пособие в апреле

Сегодня 13:01 — Личные финансы

єПідтримка: продолжат ли выплачивать пособие в апреле

В Украине с апреля программу єПідтримка кардинально изменили. Пособие в размере 6500 грн теперь смогут получать работодатели, которые согласятся трудоустроить переселенцев. Ранее на помощь от государства претендовали действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год и все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.

Об этом пишет Обозреватель.

Почему программу закрыли?

Неофициально в Кабмине рассказали, что возможности еще один месяц выплачивать украинцам по 6500 грн нет. «Рассматривали, конечно, такой вариант. Была бы возможность, разумеется, сделали бы», — коротко рассказал собеседник Обозреватель в правительстве.

Вместо этого решили стимулировать украинцев искать новую работу. Проблема в том, что по оценкам кадровых порталов количество вакансий сократилось в 10 раз. Даже в относительно спокойных регионах, куда не дошли российские оккупанты, бизнес не рискует брать на себя обязательства и нанимать новых работников.

Также разорваны логистические цепочки, практически прекратились возможности экспорта товаров. Чтобы стимулировать украинцев открывать рабочие места, а вынужденных переселенцев в относительно безопасных регионах — искать работу, вместо того чтобы давать деньги украинцам, их будут платить работодателям.

Если оформить переселенца, то можно получить компенсацию в размере 6500 грн. По меньшей мере, эту сумму нужно заплатить сотруднику за выполненную работу (кроме того, заплатить за него налоги). Это стимулирует занятость.

Кроме того, у украинцев возникает еще один стимул для того, чтобы оформиться как переселенец. В таком случае можно будет не только рассчитывать на выплату переселенцам, но и легче будет трудоустроиться.

Важно! Украинские вынужденные переселенцы по-прежнему могут получать выплаты. Программа єПідтримка касалась всех украинцев в большинстве областей, в том числе оставшихся в своих домах.

Справка Finance.ua:

не все украинцы, имеющие право на пособие от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не в полном объеме средства, необходимые для оказания помощи;

однако пособие в любом случае получат все украинцы, которые успели до 1 апреля подать заявки и отвечают критериям (работодатель заплатил за них ЕСВ в четвертом квартале).

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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