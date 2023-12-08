Ожидания банкиров относительно состояния финсектора ухудшились — Данилишин Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Ожидания банкиров относительно состояния финсектора ухудшились — Данилишин

По данным опроса о системных рисках, который в очередной раз был проведен Национальным банком Украины, в ноябре 2023 года более 90% респондентов оценили устойчивость сектора как среднюю и выше средней.

Об этом сообщил Богдан Данилишин, бывший глава Совета НБУ.

Он отметил, что большая часть опрошенных оценили состояние как хорошее или очень хорошее и только 6% - как плохое.

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«Несмотря на то, что склонность финучреждений к риску за полгода заметно повысилась (об этом отчитывалось почти 40% респондентов — наибольшая доля от введения опроса), ожидания финучреждений на следующие полгода заметно ухудшились. Доля респондентов, ожидающих ухудшения состояния финсектора, увеличилась до 32% по сравнению с маем (3%), в то же время уменьшилось количество опрошенных, ожидающих положительных изменений», — отметил он.

Источником наивысшего риска с самого начала полномасштабного вторжения остается война с россией.

В пятерку наиболее значимых рисков вошли риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года) и качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года).

Напомним, динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года.

Как свидетельствуют данные Опендабаота, 122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.

Дзеркало Тижня По материалам:

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