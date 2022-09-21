ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов — Finance.ua

ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов, Фото: blog.portmone.com.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал , что вскоре украинцы смогут приобрести военные облигации в «Дія». По его словам, команда Минцифры работает над запуском облигаций в приложении.

Каждая облигация будет называться временно оккупированным городом: «То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым — финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг. Военные облигации в „Дія“ — это классический win-win: спонсирование победы Украины над россией и гарантированная прибыль», — написал министр.

Он пообещал написать впоследствии больше деталей.

Напомним, ранее Кабинет Министров на заседании принял постановление, которое позволит украинцам инвестировать в военные облигации правительства через «Дія».

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Фінансовий клуб По материалам:

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