ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов — Finance.ua
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ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов

Фондовый рынок
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ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов
ОВГЗ в "Дія" будут иметь названия оккупированных городов, Фото: blog.portmone.com.ua
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что вскоре украинцы смогут приобрести военные облигации в «Дія». По его словам, команда Минцифры работает над запуском облигаций в приложении.
Каждая облигация будет называться временно оккупированным городом: «То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым — финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг. Военные облигации в „Дія“ — это классический win-win: спонсирование победы Украины над россией и гарантированная прибыль», — написал министр.
Он пообещал написать впоследствии больше деталей.
Напомним, ранее Кабинет Министров на заседании принял постановление, которое позволит украинцам инвестировать в военные облигации правительства через «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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