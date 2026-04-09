Отсрочка после годичного контракта: правительство утвердило механизм

Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев со дня увольнения со службы

Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, заключившим контракт с Силами обороны на один год и уволенным после его завершения, гарантировано право на отсрочку от призыва.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Кабинет Министров утвердил механизм ее оформления.

Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев со дня увольнения со службы. За это время призывать таких граждан на военную службу могут исключительно с их согласия.

Упрощенный алгоритм оформления отсрочки предусматривает минимальный пакет документов, регистрацию заявления в течение одного рабочего дня и внесение данных в реестр «Оберег» в трехдневный срок без привлечения специальных комиссий.

Что нужно для оформления отсрочки

Вопрос предоставления этого вида отсрочки не требует рассмотрения специальной комиссией при ТЦК и СП.

Для получения отсрочки предусмотрен следующий алгоритм:

Подача заявления. Для получения отсрочки военнослужащие должны подать заявление на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту пребывания на воинском учете. К заявлению нужно приложить только документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту сроком один год и основание увольнения с военной службы.

Заявление подлежит обязательной регистрации не позднее 1 рабочего дня с момента получения. После этого ТЦК и СП имеет 3 рабочих дня, чтобы внести сведения об отсрочке в Единый государственный реестр («Оберег»).

Условия контракта «18−24»

В 2025 году Министерство обороны ввело контрактную программу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, добровольно желающих вступить в армию. До достижения 25 лет такие лица не подлежат мобилизации.

Контракт предусматривает выплату 1 млн гривен: 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания, остальное — двумя частями во время прохождения службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий не подлежит мобилизации и может выезжать за границу.

В Минобороны также рассматривается возможность распространения аналогичной модели контракта на другие возрастные категории после завершения необходимых экспертиз и согласований.

Кроме того, программу «Контракт 18−24» уже расширили на операторов дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года, получая до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

Общий объем выплат для таких военных может составлять около 2 млн гривен в год.

Напомним, в марте Минобороны расширило список отсрочек от мобилизации. Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, которые:

у них трое или более детей до 18 лет — все рождены в Украине. Учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.

