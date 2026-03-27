Отопительный сезон завершается: в каких городах уже выключают тепло и какие города на очереди
В разных регионах Украины начали постепенно завершать отопительный сезон 2025−2026 годов. Решения принимаются с учетом погодных условий, а также ситуации с безопасностью в прифронтовых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Где отопление уже отключается
В Киевской области уже начали процесс завершения отопительного периода из-за устойчивого потепления. В то же время окончательные решения принимаются на местах в зависимости от погодных условий. В частности, в Броварах отопление прекращают с 27 марта.
В Лубнах Полтавской области батареи для большинства потребителей планируют отключить с 28 марта, но в больницах тепло оставят.
В Кременчуге завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта. При этом вместе с теплом предположительно прекратят и подачу горячей воды из-за значительных расходов городского бюджета на компенсацию тарифов.
В Мукачево Закарпатской области отопительный сезон завершится с 1 апреля для населения, бюджетных учреждений и организаций, однако при похолодании теплоснабжение могут временно возобновлять.
Также сообщается, что в Черноморске Одесской области сезон планируют завершить на следующей неделе, после 30 марта.
Прифронтовые области готовятся к завершению
В Донецкой области отопительный сезон планируется завершить уже на этой неделе. Параллельно в области начинают подготовку к следующему сезону, который, по прогнозам, может быть еще сложнее из-за постоянных обстрелов инфраструктуры.
В Харьковской области решение о завершении отопительного периода пока должно приниматься на уровне общин. Согласно распоряжению главы ОГА, тепло можно выключать только при среднесуточной температуре в течение трех суток выше +8°C.
Где отопление еще продолжается
В некоторых городах пока не спешат с отключением тепла. В частности, в Черновцах по состоянию на 26 марта решение о завершении сезона еще не было принято — там ожидают официальных погодных данных.
В Хмельницком также не планируют полностью выключать отопление в ближайшее время. Из-за неустойчивой погоды котельные работают в переменном режиме — днем тепло могут временно ограничивать, а ночью возобновлять.
В Черкассах вопрос завершения сезона будет рассматриваться только после стабильного повышения температуры выше +8°C в течение трех дней подряд.
Отопительный сезон завершается: в каких городах уже выключают тепло и какие города на очереди
