Как пересчитают коммунальные счета за январь

В городах, где коммунальные услуги в январе предоставлялись не в полном объеме, людям не начислено 36,4 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как она пишет, в ходе встречи с Председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком они обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.

За январь 2026 года проведены перерасчеты в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества — в частности из-за вражеских атак.

По ее словам, это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами.

«В Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вовсе. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен», — пишет она.

В то же время пресс-служба КГГА сообщила, что не начисление киевлянам платы за отопление в платежках за январь связано с тем, что из-за российских атак возникли проблемы с теплоснабжением.

«В платежках за январь 2026 года плата за централизованное отопление для населения не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась «, — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в результате массированных обстрелов система теплоснабжения была серьезно повреждена, поэтому коммунальные службы были вынуждены временно приостановить предоставление услуг для большого количества потребителей.

В то же время начисления за ту часть января, когда услуга предоставлялась бесперебойно — с начала месяца до первой атаки — будет включена в платежи за февраль, которые придут жителям в марте.

Задержка платежей

Задержка с доставкой платежей в феврале была связана с необходимостью урегулирования процедуры перерасчета в соответствии с новым постановлением Кабмина № 118.

Тем киевлянам, которые уже успели оплатить отопление за январь из-за автоматических платежей, средства будут засчитаны как переплата на следующие периоды.

В КГГА добавили, что за дополнительной информацией или консультацией можно обращаться в контактный центр Киева по номеру 1551.

