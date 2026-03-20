0 800 307 555
ру
Как пересчитают коммунальные счета за январь

Личные финансы
121
В городах, где коммунальные услуги в январе предоставлялись не в полном объеме, людям не начислено 36,4 млн грн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как она пишет, в ходе встречи с Председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком они обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.
За январь 2026 года проведены перерасчеты в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества — в частности из-за вражеских атак.
По ее словам, это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами.
«В Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вовсе. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен», — пишет она.
В то же время пресс-служба КГГА сообщила, что не начисление киевлянам платы за отопление в платежках за январь связано с тем, что из-за российских атак возникли проблемы с теплоснабжением.
«В платежках за январь 2026 года плата за централизованное отопление для населения не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась «, — отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в результате массированных обстрелов система теплоснабжения была серьезно повреждена, поэтому коммунальные службы были вынуждены временно приостановить предоставление услуг для большого количества потребителей.
В то же время начисления за ту часть января, когда услуга предоставлялась бесперебойно — с начала месяца до первой атаки — будет включена в платежи за февраль, которые придут жителям в марте.

Задержка платежей

Задержка с доставкой платежей в феврале была связана с необходимостью урегулирования процедуры перерасчета в соответствии с новым постановлением Кабмина № 118.
Тем киевлянам, которые уже успели оплатить отопление за январь из-за автоматических платежей, средства будут засчитаны как переплата на следующие периоды.
В КГГА добавили, что за дополнительной информацией или консультацией можно обращаться в контактный центр Киева по номеру 1551.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыКиев
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems