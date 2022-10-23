Отопительный сезон: какова минимальная температура в помещениях Европы — Finance.ua
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Отопительный сезон: какова минимальная температура в помещениях Европы

Личные финансы
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Отопительный сезон: какова минимальная температура в помещениях Европы
Отопительный сезон: какова минимальная температура в помещениях Европы, freepik.com
В некоторых регионах Украины, в частности в Киеве, начинают включать отопление. Из-за ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры, необходимости экономить газ и уголь в квартирах украинцев будет не так тепло, как раньше. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средняя температура в домах составит 18 градусов, а минимально допустимая — 16 градусов.
Об этом пишет «Слово и дело».
В Швеции советуют поддерживать температуру от 20 до 24 градусов в помещении. Температуру ниже 18 градусов там считают рискованной для здоровья.
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В Дании ранее рекомендовали сохранять в помещениях температуру на уровне 21 градуса (а в редких случаях 22-25 градусов). Но в этом году из-за затрат на электроэнергию минимальную температуру в домах снизят до 19 градусов.
В Швейцарии в рамках добровольной кампании по энергосбережению также рекомендовали снизить температуру в помещениях до 19 градусов. В Италии тоже, чтобы снизить зависимость от российского газа, температуру в помещениях этой зимой рекомендовали снизить на один градус — до 19 градусов.
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В Германии и Великобритании минимально допустимая температура составляет 18 градусов.
В соседней с нами Польше также в рамках экономии призвали снизить температуру в помещениях до 17 градусов. Аналогично во Франции.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;дело&raquo;
Инфографика: «Слово и дело»

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Слово і Діло
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