Отныне можно внести яхту или самолет: НАПК обновило функцию «Данные для декларации» — Finance.ua

Отныне можно внести яхту или самолет: НАПК обновило функцию «Данные для декларации» Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что расширило возможности функции «Данные для декларации».

Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

«Теперь владельцам яхт, самолетов и любителям рыбалки с собственной лодки больше не придется жаловаться на сложность поиска информации для декларирования», — сказано в сообщении.

Функция «Данные для декларации» пополнилась сведениями из:

Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины — в отношении водных средств;

Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины относительно воздушных средств.

Информация о водных и воздушных судах будет соответствовать данным на 31 декабря соответствующего года.

В настоящее время функция содержит данные о:

объектах недвижимости, включая земельные участки;

объектах незавершенного строительства;

транспортных средствах, в том числе и водных и воздушных;

корпоративных правах в обществах;

конечном бенефициарном владельце (контролере);

доходах;

пенсионных и социальных выплатах;

наследстве;

имеющихся обременениях на движимое имущество.

«Надеемся, благодаря новым данным статистика подачи деклараций высокопоставленными должностными лицами и депутатами Парламента существенно повысится. Пока только 28 народных депутатов отчитались перед гражданами. Сейчас это все еще добровольно, но в скором времени обязательное электронное декларирование будет возобновлено», — добавили в НАПК.

Справка Finance.ua:

украинцы, которые находятся за границей под статусом временной защиты и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее. Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается;

в 2023 году кампания по декларированию доходов за 2022 год стартовала 1 января и завершится 15 мая.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.