Отныне можно внести яхту или самолет: НАПК обновило функцию «Данные для декларации» — Finance.ua

Отныне можно внести яхту или самолет: НАПК обновило функцию «Данные для декларации»
Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что расширило возможности функции «Данные для декларации».
Об этом говорится в пресс-службе НАПК.
«Теперь владельцам яхт, самолетов и любителям рыбалки с собственной лодки больше не придется жаловаться на сложность поиска информации для декларирования», — сказано в сообщении.
Функция «Данные для декларации» пополнилась сведениями из:
- Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины — в отношении водных средств;
- Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины относительно воздушных средств.
Информация о водных и воздушных судах будет соответствовать данным на 31 декабря соответствующего года.
В настоящее время функция содержит данные о:
- объектах недвижимости, включая земельные участки;
- объектах незавершенного строительства;
- транспортных средствах, в том числе и водных и воздушных;
- корпоративных правах в обществах;
- конечном бенефициарном владельце (контролере);
- доходах;
- пенсионных и социальных выплатах;
- наследстве;
- имеющихся обременениях на движимое имущество.
«Надеемся, благодаря новым данным статистика подачи деклараций высокопоставленными должностными лицами и депутатами Парламента существенно повысится. Пока только 28 народных депутатов отчитались перед гражданами. Сейчас это все еще добровольно, но в скором времени обязательное электронное декларирование будет возобновлено», — добавили в НАПК.
Справка Finance.ua:
- украинцы, которые находятся за границей под статусом временной защиты и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее. Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается;
- в 2023 году кампания по декларированию доходов за 2022 год стартовала 1 января и завершится 15 мая.
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