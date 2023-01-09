Отменят ли в 2023 году какие-то социальные выплаты для украинцев: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Отменят ли в 2023 году какие-то социальные выплаты для украинцев: ответ Минсоцполитики Сегодня 09:08 — Личные финансы

Отменят ли в 2023 году какие-то социальные выплаты для украинцев: ответ Минсоцполитики

В 2023 году в Украине не будут отменены никакие социальные выплаты. В то же время их повышения также не будет.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона

«Не отменены никакие социальные выплаты», — сказала она.

По ее словам, сетями ширилась информация об отмене с января выплаты по уходу за пожилыми людьми.

Читайте также Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года

«Она должна была быть трансформирована в услугу ухода. Но учитывая то, что не все органы местного самоуправления имеют цифровой ресурс, чтобы такую услугу администрировать, а также многие выехали за границу и им будет трудно за этой услугой обратиться, мы отсрочили ее введение. И в течение 2023 года выплаты по уходу будут осуществляться идентично тому, как это было в 2022 году», — сказала она.

Жолнович напомнила, что автоматически продлеваются социальные выплаты, зависящие от статуса (в том числе для ВПЛ).

В то же время тем, чьи выплаты зависят от дохода, нужно подавать документы. В частности, это касается малообеспеченных украинцев.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.