Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года — Finance.ua
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Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года

Личные финансы
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Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года
Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года
С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено.
Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать пособие от государства», — уточнила чиновник.
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Для получения пособия внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное положение. Так как пособие на проживание не зависит от полученного дохода и не имеет арока действия
В соответствии с Порядком предоставления пособия на проживание ВПЛ упомянутые выплаты — это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому пособие должно и далее выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.
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«Рада, что нам удалось решить все юридические вопросы, чтобы обеспечить бесперебойными выплатами наших переселенцев», — резюмировала глава Минреинтеграции.

Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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