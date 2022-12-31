Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года — Finance.ua

Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года Сегодня 14:34 — Личные финансы

Внутренним переселенцам рассказали, что будет с выплатами после Нового года

С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать пособие от государства», — уточнила чиновник.

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Для получения пособия внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное положение. Так как пособие на проживание не зависит от полученного дохода и не имеет арока действия

В соответствии с Порядком предоставления пособия на проживание ВПЛ упомянутые выплаты — это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому пособие должно и далее выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

«Рада, что нам удалось решить все юридические вопросы, чтобы обеспечить бесперебойными выплатами наших переселенцев», — резюмировала глава Минреинтеграции.

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