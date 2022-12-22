Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика) — Finance.ua
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Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика)

Казна и Политика
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Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика)
Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика)
Из-за войны украинская экономика сократилась примерно на треть за год, а около 90% поступлений в бюджет направляются на финансирование обороны. Обеспечить другие срочные расходы удалось благодаря дополнительному финансированию.
Как свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, главным источником финансирования государственного бюджета с начала войны до 21 декабря был Нацбанк. Общий размер эмиссии национальной валюты регулятором составил 400 миллиардов гривен или 12,4 миллиарда долларов.
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Сумму поменьше предоставили США — 11,9 миллиарда долларов.
Мощное финансирование в размере 7,8 миллиарда передал Евросоюз, а также в двустороннем порядке помощь передали отдельные его страны.
В общей сложности госбюджет получил 50,5 миллиарда долларов или 1670 миллиардов гривен финансирования.
Инфографика: Министерство финансов
Инфографика: Министерство финансов

Какую помощь анонсировали партнеры на следующий год

  • В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрено выделение 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО.
  • Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
  • Международный валютный фонд начал новую мониторинговую программу в Украине, которая продлится 4 месяца. При успешном выполнении планируемых мероприятий Украина также получит доступ к финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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