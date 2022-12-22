Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика) — Finance.ua

Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика) Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Откуда в 2022 году госбюджет Украины получал деньги (инфографика)

Из-за войны украинская экономика сократилась примерно на треть за год, а около 90% поступлений в бюджет направляются на финансирование обороны. Обеспечить другие срочные расходы удалось благодаря дополнительному финансированию.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, главным источником финансирования государственного бюджета с начала войны до 21 декабря был Нацбанк. Общий размер эмиссии национальной валюты регулятором составил 400 миллиардов гривен или 12,4 миллиарда долларов.

Сумму поменьше предоставили США — 11,9 миллиарда долларов.

Мощное финансирование в размере 7,8 миллиарда передал Евросоюз, а также в двустороннем порядке помощь передали отдельные его страны.

В общей сложности госбюджет получил 50,5 миллиарда долларов или 1670 миллиардов гривен финансирования.

Инфографика: Министерство финансов

Какую помощь анонсировали партнеры на следующий год

В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрено выделение 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО.

Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Международный валютный фонд начал новую мониторинговую программу в Украине, которая продлится 4 месяца. При успешном выполнении планируемых мероприятий Украина также получит доступ к финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.