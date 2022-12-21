Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль — Finance.ua
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Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль

Казна и Политика
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Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль
Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль
Международные партнеры заявили о помощи энергетическому сектору Украины в разных формах на общую сумму 1,4 млрд долларов.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Ежедневно в Украину приезжает дополнительное оборудование для ремонтов. В дополнение к переданному оборудованию партнеры объявляют о готовности помочь деньгами. В общей сложности партнерами заявлена помощь для энергосектора в разных форматах более чем на 1,4 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.
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В то же время, он отметил, что такая помощь — борьба с последствиями, а не с первопричиной.
«Мы требуем от мира, чтобы после каждой террористической атаки против нашей энергосистемы была надлежащая реакция. Каждая ракета, оставляющая без света и тепла тысячи украинцев, должна стать поводом к новым санкциям», — сказал Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что терроризм нельзя оставлять безнаказанным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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