Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Международные партнеры готовы помочь энергосектору Украины на $1,4 миллиарда — Шмыгаль

Международные партнеры заявили о помощи энергетическому сектору Украины в разных формах на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Ежедневно в Украину приезжает дополнительное оборудование для ремонтов. В дополнение к переданному оборудованию партнеры объявляют о готовности помочь деньгами. В общей сложности партнерами заявлена помощь для энергосектора в разных форматах более чем на 1,4 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.

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В то же время, он отметил, что такая помощь — борьба с последствиями, а не с первопричиной.

«Мы требуем от мира, чтобы после каждой террористической атаки против нашей энергосистемы была надлежащая реакция. Каждая ракета, оставляющая без света и тепла тысячи украинцев, должна стать поводом к новым санкциям», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что терроризм нельзя оставлять безнаказанным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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