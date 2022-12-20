В Киеве света может не быть по 10 часов: что говорят энергетики — Finance.ua

В Киеве света может не быть по 10 часов: что говорят энергетики Сегодня 10:33 — Энергетика

Сегодня вечером ситуация с электроснабжением в Киеве достаточно сложная. Однако когда электроснабжение возобновится, пока неизвестно.

Об этом сообщает в Facebook генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

«Длительные отключения в Киеве — это реальность», — пояснил Коваленко и подтвердил, что сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно.

«Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света — это, к сожалению, реальность на сегодня. Как быстро вернемся к стабилизационным, предугадать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше», — пообещал Коваленко.

Он добавил, что графики отключений не работают. Ко всем поврежденным объектам, где продолжаются ремонты, добавился еще один инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами — в Киевской области.

«Так же страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура — больницы, водоканалы, метро — запитаны, и свет где-то на около 20% населения», — отметил руководитель YASNO.

В Днепре, несмотря на пятничные прилеты, сегодня отключения пребывают в графиках, только к вечеру немного сбились и вышли в экстренные отключения. В среднем света нет 3-5 часов.

РБК-Украина сегодня сообщало, что в Киеве в течение суток выключали 10-15 очередей из 30 — чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что в Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше всего проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света. В настоящее время в регионе действуют экстренные ограничения.

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