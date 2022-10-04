Открытый банкинг: в НБУ рассказали, что изменится для украинцев после запуска — Finance.ua

Открытый банкинг: в НБУ рассказали, что изменится для украинцев после запуска Сегодня 17:02 — Финтех и Карты

Открытый банкинг: в НБУ рассказали, что изменится для украинцев после запуска

В Украине до 1 августа 2025 года должен заработать открытый банкинг, что предусматривается законом «О платежных услугах», введенным в действие 1 августа этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, этот закон сделал возможной имплементацию в Украине концепции открытого банкинга, что позволит финучреждениям предложить пользователям финансовых услуг множество новых возможностей.

Работа по поиску оптимальной модели внедрения открытого банкинга началась еще до войны. Сейчас совместно с участниками украинского платежного рынка НБУ продолжает работать над разработкой единого подхода для открытых API и дорожной карты внедрения открытого банкинга.

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Кроме того, для НБУ важно движение в направлении имплементации в Украине европейских стандартов и директив.

«В дальнейшем открытый банкинг открывает путь к переходу открытых финансов. Это еще более широкая интеграция финансовых данных с нефинансовыми отраслями, такими как здравоохранение и государственная сфера, с организациями, предоставляющими инвестиционные услуги, услуги по страхованию, пенсионному обеспечению, ипотеке и управлению капиталом и другими», — добавил Шабан.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин рассказал, что в последние годы стремительно развивается дистанционное обслуживание клиентов и мобильный банкинг. Поэтому абсолютно логична имплементация закона о платежных услугах в части открытого банкинга, который будет способствовать дальнейшему увеличению способов взаимодействия клиентов с поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.

«Преимущества для пользователя очевидны — за счет усиления конкуренции между поставщиками платежных услуг появятся новые продукты и сервисы, улучшится их качество, снизится стоимость услуг с сохранением высокого уровня безопасности проведения операций. Что касается банков, то с момента принятия второй платежной директивы их отношение к открытому банкингу изменилось: на смену опасениям, что это конец банковского бизнеса и потеря связи со своим клиентом, пришло понимание, что это возможность для них использовать свою экспертизу в обслуживании клиентов, предоставление мобильного приложения для управления клиентом своими счетами, открытыми в других банках», — объяснил Поддерегин. В частности, появляются новые возможности и для компаний финтеха по созданию новых услуг, сервисов, бизнес-моделей и выходу с ними на рынок.

В настоящее время три рабочих группы совместно с Национальным банком нарабатывают концепцию работы открытого банкинга, которая будет утверждена уже до конца этого года. Открытый банкинг должен заработать через три года, однако при условии готовности участников рынка сроки внедрения могут быть пересмотрены.

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