НБУ разрабатывает рекомендации по усилению безопасности онлайн-банкинга

Национальный банк Украины разрабатывает методические рекомендации по усилению безопасности операций в онлайн-банкинге, онлайн-операций с использованием карт, мобильных приложений и чат-ботов в мессенджерах.
Об этом во время брифинга сказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.
Он отметил, что информация, указанная на платежных картах, довольно часто используется злоумышленниками в мошеннических схемах.
“Для того чтобы граждане были уверены в том, что их банк достаточно защищен от мошеннических атак, мы разрабатываем и скоро опубликуем методические рекомендации для банков по безопасности и мониторингу операций, в том числе с использованием платежных карт, построения мобильных приложений, интернет-банкинга и чат-ботов”, – рассказал Шабан.
Он добавил, что рекомендации будут базироваться на принципах построения и организации кибербезопасности. В частности, они содержат требования к мобильным приложениям, механизмы предотвращения использования утраченных данных, меры по восстановлению доступа к приложению (аккаунту), требования к процедуре изменения финансового номера и требования к защите операций с платежными картами.
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