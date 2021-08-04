0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

НБУ разрабатывает рекомендации по усилению безопасности онлайн-банкинга

НБУ разрабатывает рекомендации по усилению безопасности онлайн-банкинга

Национальный банк Украины разрабатывает методические рекомендации по усилению безопасности операций в онлайн-банкинге, онлайн-операций с использованием карт, мобильных приложений и чат-ботов в мессенджерах.

Об этом во время брифинга сказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.

Он отметил, что информация, указанная на платежных картах, довольно часто используется злоумышленниками в мошеннических схемах.

“Для того чтобы граждане были уверены в том, что их банк достаточно защищен от мошеннических атак, мы разрабатываем и скоро опубликуем методические рекомендации для банков по безопасности и мониторингу операций, в том числе с использованием платежных карт, построения мобильных приложений, интернет-банкинга и чат-ботов”, – рассказал Шабан.

Он добавил, что рекомендации будут базироваться на принципах построения и организации кибербезопасности. В частности, они содержат требования к мобильным приложениям, механизмы предотвращения использования утраченных данных, меры по восстановлению доступа к приложению (аккаунту), требования к процедуре изменения финансового номера и требования к защите операций с платежными картами.

Справка Finance.ua:

  • НБУ повышает киберзащиту в сфере перевода средств. Постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2021 года №43 утверждено Положение о защите информации и киберзащите в платежных системах;
  • документ, в частности, предусматривает требования к использованию средств защиты информации и повышения уровня безопасности платежных услуг для пользователей.
  • Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.*
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.