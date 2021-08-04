НБУ разрабатывает рекомендации по усилению безопасности онлайн-банкинга

Национальный банк Украины разрабатывает методические рекомендации по усилению безопасности операций в онлайн-банкинге, онлайн-операций с использованием карт, мобильных приложений и чат-ботов в мессенджерах.

Об этом во время брифинга сказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.

Он отметил, что информация, указанная на платежных картах, довольно часто используется злоумышленниками в мошеннических схемах.

“Для того чтобы граждане были уверены в том, что их банк достаточно защищен от мошеннических атак, мы разрабатываем и скоро опубликуем методические рекомендации для банков по безопасности и мониторингу операций, в том числе с использованием платежных карт, построения мобильных приложений, интернет-банкинга и чат-ботов”, – рассказал Шабан.

Он добавил, что рекомендации будут базироваться на принципах построения и организации кибербезопасности. В частности, они содержат требования к мобильным приложениям, механизмы предотвращения использования утраченных данных, меры по восстановлению доступа к приложению (аккаунту), требования к процедуре изменения финансового номера и требования к защите операций с платежными картами.

Справка Finance.ua:

НБУ повышает киберзащиту в сфере перевода средств. Постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2021 года №43 утверждено Положение о защите информации и киберзащите в платежных системах;

документ, в частности, предусматривает требования к использованию средств защиты информации и повышения уровня безопасности платежных услуг для пользователей.