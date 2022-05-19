Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности — Finance.ua

Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности

Бизнес в Венгрии могут вести как граждане государства, так и иностранцы и лица без гражданства. Единственный документ, который нужен с самого начала — паспорт гражданина Украины. Остальные документы либо не нужны, либо их получают в процессе регистрации бизнеса.

Купить запись конференции можно по ссылке. Об этом рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, партнер юридической компании Everlegal Александр Ружицкий.

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«В Венгрии регистрацию бизнеса проводят адвокаты — у них есть доступ к правительственному порталу. Изюминка, какой я не встречал в других странах, связана с индивидуальным предпринимательством. Когда вы обращаетесь к сертифицированному адвокату, и он дает вам выписку о статистическом и налоговом коде, после чего вы можете вести свою хозяйственную деятельность», — говорит Александр Ружицкий.

Регистрация же юридического лица подобна другим странам:

«Интересная венгерская особенность — в компании обязательно должен быть бухгалтер, его нужно нанять», — обращает внимание юрист.

Налоги для бизнеса в Венгрии

Ориентиром могут служить эти цифры, но нужно подробнее изучать тему, если вы выбираете Венгрию для ведения бизнеса:

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