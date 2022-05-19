Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности — Finance.ua
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Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности

Сегодня 08:02Личные финансы
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Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенностиОткрытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности
Бизнес в Венгрии могут вести как граждане государства, так и иностранцы и лица без гражданства. Единственный документ, который нужен с самого начала — паспорт гражданина Украины. Остальные документы либо не нужны, либо их получают в процессе регистрации бизнеса.
Об этом рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, партнер юридической компании Everlegal Александр Ружицкий. Купить запись конференции можно по ссылке.
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«В Венгрии регистрацию бизнеса проводят адвокаты — у них есть доступ к правительственному порталу. Изюминка, какой я не встречал в других странах, связана с индивидуальным предпринимательством. Когда вы обращаетесь к сертифицированному адвокату, и он дает вам выписку о статистическом и налоговом коде, после чего вы можете вести свою хозяйственную деятельность», — говорит Александр Ружицкий.
Регистрация же юридического лица подобна другим странам:
Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности
«Интересная венгерская особенность — в компании обязательно должен быть бухгалтер, его нужно нанять», — обращает внимание юрист.

Налоги для бизнеса в Венгрии

Ориентиром могут служить эти цифры, но нужно подробнее изучать тему, если вы выбираете Венгрию для ведения бизнеса:
Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности

В какой стране открыть IT компанию

По материалам: Finance.ua
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