Открытие бизнеса в Венгрии: каковы особенности — Finance.ua

Бизнес в Венгрии могут вести как граждане государства, так и иностранцы и лица без гражданства. Единственный документ, который нужен с самого начала — паспорт гражданина Украины. Остальные документы либо не нужны, либо их получают в процессе регистрации бизнеса.
Об этом рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, партнер юридической компании Everlegal Александр Ружицкий. Купить запись конференции можнопо ссылке.
«В Венгрии регистрацию бизнеса проводят адвокаты — у них есть доступ к правительственному порталу. Изюминка, какой я не встречал в других странах, связана с индивидуальным предпринимательством. Когда вы обращаетесь к сертифицированному адвокату, и он дает вам выписку о статистическом и налоговом коде, после чего вы можете вести свою хозяйственную деятельность», — говорит Александр Ружицкий.
Регистрация же юридического лица подобна другим странам:
«Интересная венгерская особенность — в компании обязательно должен быть бухгалтер, его нужно нанять», — обращает внимание юрист.
Налоги для бизнеса в Венгрии
Ориентиром могут служить эти цифры, но нужно подробнее изучать тему, если вы выбираете Венгрию для ведения бизнеса: