Как открыть бизнес в Польше — Finance.ua

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Как открыть бизнес в Польше

Сегодня 08:02Личные финансы
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Как открыть бизнес в ПольшеКак открыть бизнес в Польше, freepik.com
Бизнес в Польше могут вести как граждане государства, так и иностранцы и лица без гражданства. Единственный документ, который нужен с самого начала — паспорт гражданина Украины. Остальные документы либо не нужны, либо их получают в процессе регистрации бизнеса.
Об этом рассказал в ходе онлайн конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, партнер юридической компании Everlegal Александр Ружицкий.
Есть много форм ведения предпринимательской деятельности, но для малого и среднего бизнеса в этих странах лучше сконцентрироваться на:
  • фрилансе;
  • индивидуальном предпринимательстве (аналог нашего ФЛП);
  • юридическом лице
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Что нужно для регистрации бизнеса в Польше

Если вы хотите открыть малый или средний бизнес в Польше, вам понадобятся:
  • паспорт для выезда за границу;
  • налоговый номер — PESEL;
  • бизнес-адрес. Его можно приобрести, как услугу. Номинальный бизнес-адрес стоит около 200 евро в год;
  • квалифицированная электронная подпись.
Как открыть бизнес в Польше

Основные виды ведения бизнеса в Польше

Открывая бизнес в Польше, следует определиться с видом его ведения. Самые популярные:
Как открыть бизнес в Польше
«Недавно в Польше была создана такая форма как упрощенное акционерное общество. На мой взгляд, она идеально подходит для стартапов, привлекающих инвестиции, ведь там есть возможность не размывать доли при следующем раунде инвестирования или привлечении средств. В Украине аналога, к сожалению, нет», — говорит Александр Ружицкий.

Как зарегистрировать бизнес в Польше

Способов регистрации бизнеса в Польше два: классический оффлайновый и онлайн. Классическая процедура регистрации довольно долгая, обращает внимание Ружицкий, поэтому, если вам нужен быстрый старт, лучше подавать заявку на регистрацию онлайн.
Как открыть бизнес в Польше

Налоги для бизнеса в Польше

Можно выбрать либо фиксированный, который составит 19%, либо вариативный, который будет составлять от 17 до 32 процентов в зависимости от вашего оборота. Форму налогообложения следует выбирать заранее и на весь год вперед.
Как открыть бизнес в Польше
«Налогового рая, как у нас, когда можно было до войны платить 5% с оборота, в Европе нет. Здесь с налогами строго. Вообще же, тему нужно исследовать, ы соответствии с вашим родом деятельности», — обращает внимание Александр Ружицкий.

Открытие бизнеса в Польше: какие расходы

Как открыть бизнес в Польше
«ФЛПы в Польше сами за себя платят страховые взносы. Их размер зависит от продолжительности вашей деятельности и составляет 50-150 евро. На начало есть льгота: первые полгода — около 50 евро. После 12 месяцев ведения бизнеса они растут. Таким образом, польское правительство дает возможность начать свое дело без большой финансовой нагрузки», — рассказал Александр Ружицкий.

В какой стране открыть IT компанию

По материалам: Finance.ua
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