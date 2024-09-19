Отель «Украина» нуждается в капремонте, который проведут после войны — Криппа Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Отель «Украина» нуждается в капремонте, который проведут после войны — Криппа

Отель «Украина» нуждается в капитальном ремонте, и его планируют обновить уже после войны.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил предприниматель Максим Криппа, чья компания победила в приватизации гостиницы.

По его словам, состояние, в котором находится гостиница, требует капитальной реновации.

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«Но самое главное, чего мы ждем, — это победа Украины. После этого мы планируем обновить гостиницу „Украина“, которая останется символом страны и украшением нашей столицы», — рассказал он.

Криппа выразил уверенность, что после победы Украины деловая активность начнет быстро расти и гостиничный бизнес снова станет актуальным.

Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы «Украина» в центре Киева. Победителем торгов стало ООО «Ола Файн» Максима Криппы.

Економічна Правда По материалам:

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