Отель «Украина» нуждается в капремонте, который проведут после войны — Криппа
Отель «Украина» нуждается в капитальном ремонте, и его планируют обновить уже после войны.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил предприниматель Максим Криппа, чья компания победила в приватизации гостиницы.
По его словам, состояние, в котором находится гостиница, требует капитальной реновации.
«Но самое главное, чего мы ждем, — это победа Украины. После этого мы планируем обновить гостиницу „Украина“, которая останется символом страны и украшением нашей столицы», — рассказал он.
Криппа выразил уверенность, что после победы Украины деловая активность начнет быстро расти и гостиничный бизнес снова станет актуальным.
Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы «Украина» в центре Киева. Победителем торгов стало ООО «Ола Файн» Максима Криппы.
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