От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность

Личные финансы
27
От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность
От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность
Организация рабочего времени становится стратегическим приоритетом для работодателей в современной бизнес-среде. А определение оптимальных моделей рабочего времени влияет на результативность и общую удовлетворенность работников.
Эксперты robota.ua рассказали о влиянии разных моделей рабочего времени на производительность сотрудников.

Гибкое рабочее время

Этот вариант дает работникам возможность выбирать графики, отвечающие индивидуальным потребностям (например, с 10.00 до 15.00 работник должен быть в офисе). Сотрудники, самостоятельно выбирающие часы работы, испытывают большую свободу и контроль над рабочим временем. Следовательно:
  • Более высокая производительность, меньше усталости. Такой график позволяет приспособиться к собственным ритмам, соответственно, работники выполняют работу в то время, когда наиболее концентрированы.
  • Повышение мотивации. Гибкость позволяет чувствовать большую ответственность за свою работу и сильнее ценить предоставляемые возможности.
Возможность работать по гибкому графику повышает привлекательность компании на рынке труда.
Но гибкое рабочее время имеет также недостатки:
  • Сложности с планировкой.
  • Нарушение рабочей дисциплины.
  • Риск выгорания.
  • Недостаточное количество общения и взаимодействия.
Читайте также

Стандартный рабочий график

Обычно это восьмичасовой рабочий день с понедельника по пятницу. Он играет немаловажную роль в определении эффективности и удовлетворенности работников и может влиять на них как положительно, так и отрицательно.
Положительное влияние:
  • Стабильность и регулярность. Помогает работникам планировать свое время.
  • Коммуникация и взаимодействие. Способствует командному духу и совместному решению задач.
  • Обучение и развитие. Офисные часы могут использоваться для профессионального развития.
Негативное влияние:
  • Стресс и усталость. Долгий рабочий день уменьшает производительность труда и удовлетворенность им.
  • Нехватка гибкости. Это может негативно отразиться на балансе между работой и личной жизнью.
  • Низкая мотивация. Стандартный график часто приводит к потере мотивации.

Удаленная работа

Помогает самостоятельно устанавливать график в соответствии с личными потребностями и ритмом жизни, что обеспечивает рабочую автономию.
Преимущества удаленной работы:
  • Возможность работать с любого места, где есть доступ в интернет. Это важно для тех, кто ищет гибкость и хочет избежать временных и географических ограничений.
  • Баланс между работой и личной жизнью. Работники могут эффективно совмещать рабочее время с семейными делами.
  • Уменьшение затрат на транспорт. Это экономически выгодно работникам.
Однако удаленный рабочий график создает вызовы для работы в команде:
  • Коммуникация может быть менее эффективна.
  • Сложнее поддерживать связь с коллегами.
Читайте также

Посменная и ночная работа

Обычно посменную и ночную работу применяют в отраслях, где необходимо обеспечить постоянство производства или обслуживания в течение 24 часов.
Такой график:
  • Обеспечивает непрерывность производства.
  • Оптимизирует использование ресурсов (позволяет эффективно использовать рабочую силу в разные часы).
  • Оплачивается за отдельную плату (также могут предоставляться дополнительные надбавки и премии).
Посменная и ночная работа может быть выгодна для международных компаний из-за разницы во времени.
Однако из-за постоянных изменений такая работа:
  • Вызывает стресс и изменение биоритмов (как следствие — усталость, низкая эффективность, проблемы со сном).
  • Отрицательно влияет на общение и коммуникацию (утрата социальной жизни).
Для достижения оптимальной эффективности важно учитывать индивидуальные потребности и возможности работников.

Неполный рабочий день

Предусматривает сокращенное рабочее время по сравнению со обычным рабочим днем. Такой формат подталкивает работников к большей концентрации и эффективности и уменьшает возникновение выгорания.
Неполный рабочий день имеет следующие недостатки:
  • Меньший размер заработной платы. Сокращение рабочего времени, вероятно, повлияет на размер заработной платы.
  • Ограниченные возможности карьерного роста. Связано с тем, что у работников меньше времени для получения новых навыков и профессионального развития.
Неполный рабочий день может быть выгоден тем, кто ценит баланс между работой и личной жизнью. Однако важно учитывать индивидуальные потребности работников и обеспечивать эффективные способы взаимодействия и общения для поддержания рабочего процесса.

Смешанный график работы

Это комбинация удаленного формата работы и офисной работы. Люди, работающие по смешанному графику, спокойно могут выполнять домашние обязанности, уделять время близким и одновременно работать или, по желанию, ездить в офис.
Плюсы смешанного графика:
  • Повышает производительность. Возможность работать в то время, когда концентрация внимания самая высокая (с удобного для себя места), может положительно влиять на производительность работников.
  • Повышает удовлетворенность. Предлагая сотрудникам возможность самостоятельно выбирать место и график работы, компания повышает уровень мотивации.
К недостаткам можем отнести:
  • Потерю общения и коммуникации (поскольку часть работников работает в разное время и в разных местах).
  • Утомляемость (общение с дистанционными сотрудниками и работающими в офисе может вызвать физическую и эмоциональную усталость).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.