От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность — Finance.ua

От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность Сегодня 19:04 — Личные финансы

От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность

Организация рабочего времени становится стратегическим приоритетом для работодателей в современной бизнес-среде. А определение оптимальных моделей рабочего времени влияет на результативность и общую удовлетворенность работников.

Эксперты robota.ua рассказали о влиянии разных моделей рабочего времени на производительность сотрудников.

Гибкое рабочее время

Этот вариант дает работникам возможность выбирать графики, отвечающие индивидуальным потребностям (например, с 10.00 до 15.00 работник должен быть в офисе). Сотрудники, самостоятельно выбирающие часы работы, испытывают большую свободу и контроль над рабочим временем. Следовательно:

Более высокая производительность, меньше усталости. Такой график позволяет приспособиться к собственным ритмам, соответственно, работники выполняют работу в то время, когда наиболее концентрированы.

Повышение мотивации. Гибкость позволяет чувствовать большую ответственность за свою работу и сильнее ценить предоставляемые возможности.

Возможность работать по гибкому графику повышает привлекательность компании на рынке труда.

Но гибкое рабочее время имеет также недостатки:

Сложности с планировкой.

Нарушение рабочей дисциплины.

Риск выгорания.

Недостаточное количество общения и взаимодействия.

Стандартный рабочий график

Обычно это восьмичасовой рабочий день с понедельника по пятницу. Он играет немаловажную роль в определении эффективности и удовлетворенности работников и может влиять на них как положительно, так и отрицательно.

Положительное влияние:

Стабильность и регулярность. Помогает работникам планировать свое время.

Коммуникация и взаимодействие. Способствует командному духу и совместному решению задач.

Обучение и развитие. Офисные часы могут использоваться для профессионального развития.

Негативное влияние:

Стресс и усталость. Долгий рабочий день уменьшает производительность труда и удовлетворенность им.

Нехватка гибкости. Это может негативно отразиться на балансе между работой и личной жизнью.

Низкая мотивация. Стандартный график часто приводит к потере мотивации.

Удаленная работа

Помогает самостоятельно устанавливать график в соответствии с личными потребностями и ритмом жизни, что обеспечивает рабочую автономию.

Преимущества удаленной работы:

Возможность работать с любого места, где есть доступ в интернет. Это важно для тех, кто ищет гибкость и хочет избежать временных и географических ограничений.

Баланс между работой и личной жизнью. Работники могут эффективно совмещать рабочее время с семейными делами.

Уменьшение затрат на транспорт. Это экономически выгодно работникам.

Однако удаленный рабочий график создает вызовы для работы в команде:

Коммуникация может быть менее эффективна.

Сложнее поддерживать связь с коллегами.

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Посменная и ночная работа

Обычно посменную и ночную работу применяют в отраслях, где необходимо обеспечить постоянство производства или обслуживания в течение 24 часов.

Такой график:

Обеспечивает непрерывность производства.

Оптимизирует использование ресурсов (позволяет эффективно использовать рабочую силу в разные часы).

Оплачивается за отдельную плату (также могут предоставляться дополнительные надбавки и премии).

Посменная и ночная работа может быть выгодна для международных компаний из-за разницы во времени.

Однако из-за постоянных изменений такая работа:

Вызывает стресс и изменение биоритмов (как следствие — усталость, низкая эффективность, проблемы со сном).

Отрицательно влияет на общение и коммуникацию (утрата социальной жизни).

Для достижения оптимальной эффективности важно учитывать индивидуальные потребности и возможности работников.

Неполный рабочий день

Предусматривает сокращенное рабочее время по сравнению со обычным рабочим днем. Такой формат подталкивает работников к большей концентрации и эффективности и уменьшает возникновение выгорания.

Неполный рабочий день имеет следующие недостатки:

Меньший размер заработной платы. Сокращение рабочего времени, вероятно, повлияет на размер заработной платы.

Ограниченные возможности карьерного роста. Связано с тем, что у работников меньше времени для получения новых навыков и профессионального развития.

Неполный рабочий день может быть выгоден тем, кто ценит баланс между работой и личной жизнью. Однако важно учитывать индивидуальные потребности работников и обеспечивать эффективные способы взаимодействия и общения для поддержания рабочего процесса.

Смешанный график работы

Это комбинация удаленного формата работы и офисной работы. Люди, работающие по смешанному графику, спокойно могут выполнять домашние обязанности, уделять время близким и одновременно работать или, по желанию, ездить в офис.

Плюсы смешанного графика:

Повышает производительность. Возможность работать в то время, когда концентрация внимания самая высокая (с удобного для себя места), может положительно влиять на производительность работников.

Повышает удовлетворенность. Предлагая сотрудникам возможность самостоятельно выбирать место и график работы, компания повышает уровень мотивации.

К недостаткам можем отнести:

Потерю общения и коммуникации (поскольку часть работников работает в разное время и в разных местах).

Утомляемость (общение с дистанционными сотрудниками и работающими в офисе может вызвать физическую и эмоциональную усталость).

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