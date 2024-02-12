От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность — Finance.ua

От стабильного графика до гибкости: как рабочее время влияет на производительность
Организация рабочего времени становится стратегическим приоритетом для работодателей в современной бизнес-среде. А определение оптимальных моделей рабочего времени влияет на результативность и общую удовлетворенность работников.
Эксперты robota.ua рассказали о влиянии разных моделей рабочего времени на производительность сотрудников.
Гибкое рабочее время
Этот вариант дает работникам возможность выбирать графики, отвечающие индивидуальным потребностям (например, с 10.00 до 15.00 работник должен быть в офисе). Сотрудники, самостоятельно выбирающие часы работы, испытывают большую свободу и контроль над рабочим временем. Следовательно:
- Более высокая производительность, меньше усталости. Такой график позволяет приспособиться к собственным ритмам, соответственно, работники выполняют работу в то время, когда наиболее концентрированы.
- Повышение мотивации. Гибкость позволяет чувствовать большую ответственность за свою работу и сильнее ценить предоставляемые возможности.
Возможность работать по гибкому графику повышает привлекательность компании на рынке труда.
Но гибкое рабочее время имеет также недостатки:
- Сложности с планировкой.
- Нарушение рабочей дисциплины.
- Риск выгорания.
- Недостаточное количество общения и взаимодействия.
Читайте также
Стандартный рабочий график
Обычно это восьмичасовой рабочий день с понедельника по пятницу. Он играет немаловажную роль в определении эффективности и удовлетворенности работников и может влиять на них как положительно, так и отрицательно.
Положительное влияние:
- Стабильность и регулярность. Помогает работникам планировать свое время.
- Коммуникация и взаимодействие. Способствует командному духу и совместному решению задач.
- Обучение и развитие. Офисные часы могут использоваться для профессионального развития.
Негативное влияние:
- Стресс и усталость. Долгий рабочий день уменьшает производительность труда и удовлетворенность им.
- Нехватка гибкости. Это может негативно отразиться на балансе между работой и личной жизнью.
- Низкая мотивация. Стандартный график часто приводит к потере мотивации.
Удаленная работа
Помогает самостоятельно устанавливать график в соответствии с личными потребностями и ритмом жизни, что обеспечивает рабочую автономию.
Преимущества удаленной работы:
- Возможность работать с любого места, где есть доступ в интернет. Это важно для тех, кто ищет гибкость и хочет избежать временных и географических ограничений.
- Баланс между работой и личной жизнью. Работники могут эффективно совмещать рабочее время с семейными делами.
- Уменьшение затрат на транспорт. Это экономически выгодно работникам.
Однако удаленный рабочий график создает вызовы для работы в команде:
- Коммуникация может быть менее эффективна.
- Сложнее поддерживать связь с коллегами.
Посменная и ночная работа
Обычно посменную и ночную работу применяют в отраслях, где необходимо обеспечить постоянство производства или обслуживания в течение 24 часов.
Такой график:
- Обеспечивает непрерывность производства.
- Оптимизирует использование ресурсов (позволяет эффективно использовать рабочую силу в разные часы).
- Оплачивается за отдельную плату (также могут предоставляться дополнительные надбавки и премии).
Посменная и ночная работа может быть выгодна для международных компаний из-за разницы во времени.
Однако из-за постоянных изменений такая работа:
- Вызывает стресс и изменение биоритмов (как следствие — усталость, низкая эффективность, проблемы со сном).
- Отрицательно влияет на общение и коммуникацию (утрата социальной жизни).
Для достижения оптимальной эффективности важно учитывать индивидуальные потребности и возможности работников.
Неполный рабочий день
Предусматривает сокращенное рабочее время по сравнению со обычным рабочим днем. Такой формат подталкивает работников к большей концентрации и эффективности и уменьшает возникновение выгорания.
Неполный рабочий день имеет следующие недостатки:
- Меньший размер заработной платы. Сокращение рабочего времени, вероятно, повлияет на размер заработной платы.
- Ограниченные возможности карьерного роста. Связано с тем, что у работников меньше времени для получения новых навыков и профессионального развития.
Неполный рабочий день может быть выгоден тем, кто ценит баланс между работой и личной жизнью. Однако важно учитывать индивидуальные потребности работников и обеспечивать эффективные способы взаимодействия и общения для поддержания рабочего процесса.
Смешанный график работы
Это комбинация удаленного формата работы и офисной работы. Люди, работающие по смешанному графику, спокойно могут выполнять домашние обязанности, уделять время близким и одновременно работать или, по желанию, ездить в офис.
Плюсы смешанного графика:
- Повышает производительность. Возможность работать в то время, когда концентрация внимания самая высокая (с удобного для себя места), может положительно влиять на производительность работников.
- Повышает удовлетворенность. Предлагая сотрудникам возможность самостоятельно выбирать место и график работы, компания повышает уровень мотивации.
К недостаткам можем отнести:
- Потерю общения и коммуникации (поскольку часть работников работает в разное время и в разных местах).
- Утомляемость (общение с дистанционными сотрудниками и работающими в офисе может вызвать физическую и эмоциональную усталость).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью