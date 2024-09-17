От системы «Шлях» отключили еще 16 перевозчиков — Finance.ua

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От системы «Шлях» отключили еще 16 перевозчиков

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От системы «Шлях» отключили еще 16 перевозчиков
От системы «Шлях» отключили еще 16 перевозчиков
Еще 16 перевозчиков отключены от системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по безопасности на транспорте.
Соответствующее решение приняла комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности.
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Речь идет, в частности, о таких операторах: ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич, ФЛП Лихтей Артем Викторович, ФЛП Педорченко Артем Леонидович, ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич, ФЛП Яцюра Андрей Николаевич, ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич, ФЛП Аронец Сергей Анатольевич, ФЛП Смульский Александр Александр Максим Юрьевич, ФЛП Блаженко Александр Михайлович, ФЛП Таран Вадим Владимирович, ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович, ФЛП Колядюк Василий Павлович.
Также от системы отключены общества с ограниченной ответственностью «АВТ Глобал», «Меринжел» и «Макатранс».
Согласно материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Установлено, что лица, которым организовали выезд за границу в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину. Тем самым они нарушили действующие правила пересечения государственной границы.
Перевозчики отключены от системы «Шлях» на три месяца.
«На рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение», — заявили в Укртрансбезопасности.
По материалам:
Finance.ua
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