От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, — Зеленский — Finance.ua
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От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, — Зеленский

Энергетика
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российские теракты направлены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. За последнюю неделю пострадала треть электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, — Зеленский
«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — написал он и добавил, что «места для переговоров с путинским режимом не осталось».
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Ранее в Офисе президента заявили, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Так, 18 октября пострадали Житомир, Киев, Днепр и Николаев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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