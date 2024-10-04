При каких условиях зима пройдет без отключений — Finance.ua

При каких условиях зима пройдет без отключений Сегодня 09:44 — Энергетика

При каких условиях зима пройдет без отключений

Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10−15 градусов мороза в течение трех суток.

Об этом сообщил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.

«При температуре, которая будет характеризоваться либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10−15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1−1,5 тыс. МВт мощности», — сказал он во время выездного заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады во Львове.

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Глава компании уточнил, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений.

Согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора на осенне-зимний период 2024—2025 годов, подготовленный компанией на прошлой неделе, Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре-феврале.

Как пояснил Брехт, по сценарию 10−15 градусов мороза в течение трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2−2,5 тыс. МВт, что сравнимо с двумя очередями отключений в течение 8 часов. Однако указанные величины являются предельными и отработан компанией ряд компенсационных факторов, предусматривающих снижение дефицита.

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Среди таких факторов глава «Укрэнерго» назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран в объеме 200 МВт, запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление до зимы дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации.

Кроме того, в течение текущей недели системный оператор приступит к работе по сооружению инфраструктуры для возможного подключения плавучей электростанции, что даст энергосистеме дополнительно еще 250 МВт.

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