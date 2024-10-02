Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить в октябре — Finance.ua

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить в октябре
В Украине тарифы на газ и электроэнергию для большинства украинцев с 1 октября не изменятся. При этом за каждый кВт*ч придется платить меньше тем, у кого электрическое отопление.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч, а на газ — 7,96 грн.
Сколько будет стоить электроэнергия и для кого изменится тариф
Тариф на электроэнергию с 1 октября снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но только для одной категории потребителей. Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел).
Об этом говорится в постановлении КМУ № 632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.
Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете пользоваться отоплением, вы получите право на льготный тариф.
Сколько будет стоить газ
В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, которые поставляют топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 октября будут действовать меньше предложений.
Об этом сообщает издание ГазПравда. Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.
В зависимости от категории потребителей стоимость «голубого топлива» от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7,96 грн за куб.
Между тем в сентябре рынок газа для бытовых потребителей покинули сразу три компании: Полтавгаз Сбыт, ЭруЛюдям и АсканияЭнерджи.
Таким образом, на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в октябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,96 до 9,99 грн.
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