Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить в октябре — Finance.ua

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить в октябре Сегодня 17:03 — Энергетика

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить в октябре

В Украине тарифы на газ и электроэнергию для большинства украинцев с 1 октября не изменятся. При этом за каждый кВт*ч придется платить меньше тем, у кого электрическое отопление.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч, а на газ — 7,96 грн.

Сколько будет стоить электроэнергия и для кого изменится тариф

Тариф на электроэнергию с 1 октября снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но только для одной категории потребителей. Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел).

а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч. Об этом говорится в постановлении КМУ № 632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом,), то вы можете платить за первые

Читайте также Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию

Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете пользоваться отоплением, вы получите право на льготный тариф.

Сколько будет стоить газ

В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, которые поставляют топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 октября будут действовать меньше предложений.

, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем. Об этом сообщает издание ГазПравда . Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезонаРечь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Читайте также В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего

В зависимости от категории потребителей стоимость «голубого топлива» от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7,96 грн за куб.

Между тем в сентябре рынок газа для бытовых потребителей покинули сразу три компании: Полтавгаз Сбыт, ЭруЛюдям и АсканияЭнерджи.

Таким образом, на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в октябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,96 до 9,99 грн.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.