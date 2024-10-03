«Укрэнерго» восстановило линию энергоснабжения на оккупированную Запорожскую АЭС — Finance.ua

«Укрэнерго» восстановило линию энергоснабжения на оккупированную Запорожскую АЭС
НЭК «Укрэнерго» возобновила электропитание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, поврежденную 1 октября после российского обстрела.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Ремонтные бригады больше суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и возобновить питание», — говорится в сообщении.
Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только 2 октября.
Как отметили в компании, оккупированная ЗАЭС может получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.
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