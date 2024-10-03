Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы

Энергетика
17
Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы
Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб. м. Таким образом, накопленного газа достаточно для прохождения зимы.
Об этом сообщает ExPro Electricity.
Как свидетельствуют расчеты ExPro, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 1 октября превысили 12,4 млрд куб м.
Сообщается, что в текущем отопительном сезоне потребление газа, в частности для генерации электроэнергии, ожидается на уровне прошлого.
В то же время, из-за увеличенной добычи природного газа «Укргаздобычей» и дополнительного ресурса «Укрнефтебурения» объемы отборов потребителями Украины планируются на уровне ниже показателей прошлого ОЗП. Таким образом, накопленного газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы. Кроме того, у Украины еще около месяца до начала отопительного сезона для того, чтобы накопить дополнительные объемы газа в хранилищах.
Также НАК «Нафтогаз Украины» с началом сентября начала закачку природного газа из Европы, закупленного за счет ЕБРР, для создания дополнительных резервов на зиму. По информации ExPro, компания в течение сентября закачала в «таможенный состав» украинских ПХГ около 158 млн куб м природного газа. В октябре, как ожидается, объемы закачки на таможенный склад возрастут.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.