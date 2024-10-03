Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы — Finance.ua

Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы Сегодня 08:33 — Энергетика

Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы

Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб. м. Таким образом, накопленного газа достаточно для прохождения зимы.

Об этом сообщает ExPro Electricity.

Как свидетельствуют расчеты ExPro, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 1 октября превысили 12,4 млрд куб м.

Сообщается, что в текущем отопительном сезоне потребление газа, в частности для генерации электроэнергии, ожидается на уровне прошлого.

В то же время, из-за увеличенной добычи природного газа «Укргаздобычей» и дополнительного ресурса «Укрнефтебурения» объемы отборов потребителями Украины планируются на уровне ниже показателей прошлого ОЗП. Таким образом, накопленного газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы. Кроме того, у Украины еще около месяца до начала отопительного сезона для того, чтобы накопить дополнительные объемы газа в хранилищах.

Также НАК «Нафтогаз Украины» с началом сентября начала закачку природного газа из Европы, закупленного за счет ЕБРР, для создания дополнительных резервов на зиму. По информации ExPro, компания в течение сентября закачала в «таможенный состав» украинских ПХГ около 158 млн куб м природного газа. В октябре, как ожидается, объемы закачки на таможенный склад возрастут.

УНН По материалам:

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