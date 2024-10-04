НКРЭКУ выдала первые гарантии происхождения э/э, произведенной из ВИЭ — Finance.ua

НКРЭКУ выдала первые гарантии происхождения э/э, произведенной из ВИЭ Сегодня 12:45 — Энергетика

НКРЭКУ выдала первые гарантии происхождения э/э, произведенной из ВИЭ

С 16 августа 2024 г. началось внесение данных в реестр гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. По состоянию на начало октября 2024 года в Реестре ГП создано более 900 аккаунтов.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно Порядку выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, администратор коммерческого учета загрузил в Реестр ГП сертифицированные данные по установкам, зарегистрированным в реестре гарантий происхождения.

«Обращаем внимание, что сертифицированные данные коммерческого учета были загружены только для генерирующих установок, информация по которым отвечает требованиям пунктов 22 и 23 Порядка и учетные записи которых были созданы в августе 2024 года», — отметили в НКРЭКУ.

Таким образом, регулятор выдал для ЧАО «Укргидроэнерго» первые гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на общий объем 96 441 МВт·ч.

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