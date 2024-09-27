Государство объявило первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки «зеленой» энергетики — Finance.ua
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Государство объявило первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки «зеленой» энергетики

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Государство объявило первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки «зеленой» энергетики
Государство объявило первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки «зеленой» энергетики
Впервые в Украине ГП «Гарантированный покупатель» объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. «Гарантированный покупатель» выполняет функцию государства по закупке «зеленой энергии» у частных производителей.
«Только в конце лета мы увеличили квоту поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников в размере 110 МВт на 2024 год и уже имеем первый аукцион в системе Прозоро.Продажи. Благодаря этому инструменту инвесторы получают долгосрочную гарантированную поддержку, что позволит им привлечь кредитные ресурсы, создать рабочие места и новые генерирующие мощности.
Этот аукцион не последний, последующие будут проходить в течение осени. По распределению дополнительных квот поддержки, на солнечные электростанции придется 11 МВт, на ветровые электростанции — 88 МВт, для других видов (биомасса, биогаз, малые ГЭС) — 11 МВт", — отметила Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Зеленая трансформация и развитие ВИЭ является одним из приоритетов государственной политики в сфере энергетики. И введение первых «зеленых» онлайн-аукционов — это шаг к прогнозируемости и прозрачности рынка возобновляемой энергетики, привлечению инвестиций в эту сферу, — сказал Министр энергетики Герман Галущенко.
Первым лотом стала дополнительная годовая квота поддержки для солнечной генерации объемом 11 МВт. По условиям торгов, станция должна находиться на левом берегу Днепра, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

Кто и как может принять участие в аукционе

Соревноваться за лот на торгах могут все кроме лиц, связанных с государством-агрессором и других категорий, определенных законодательством. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на аккредитованной площадке Прозорро. Продажи и подать предложение, состоящее из величины мощности и цены.
В соответствии с действующим законодательством аукцион будет проходить на снижение цены для уменьшения для потребителей стоимости «зеленой электроэнергии», производимой участниками рынка. Максимальный размер ценового предложения — 9 евроцентов за 1 кВт•ч.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 30 ноября 2024, аукцион состоится 31 ноября 2024 года.
Напомним, распоряжением № 757-р от 13 августа 2024 года Кабинет Министров Украины по представлению Министерства энергетики утвердил график пилотных онлайн-аукционов в системе Прозорро. Продажи по распределению квоты поддержки ВИЭ.
По материалам:
Finance.ua
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