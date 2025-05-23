От Италии до Германии: новые скоростные поезда упростят поездки пассажирам — Finance.ua

От Италии до Германии: новые скоростные поезда упростят поездки пассажирам Сегодня 03:24 — Мир

От Италии до Германии: новые скоростные поезда упростят поездки пассажирам

Начиная с декабря 2026 года ведущий транспортный оператор Италии намерен продемонстрировать немецким пассажирам суть комфортных железнодорожных путешествий. Запустит знаменитые скоростные поезда Frecciarossa, соединяющие Германию и Италию.

В отличие от немецкого Deutsche Bahn, который постоянно критикуют за постоянные задержки и низкий уровень обслуживания, итальянская Trenitalia была признана лучшим железнодорожным оператором в Европе, говорится в сообщении Deutsche Bahn

Важным событием европейского железнодорожного транспорта является запуск скоростных поездов между Мюнхеном и Миланом и Римом с прямым маршрутом через Инсбрук. Ожидается, что в течение следующих двух лет услуга будет постепенно распространяться на Берлин и Неаполь.

На начальном этапе поезд будет курсировать один раз в день. Пассажиры могут рассчитывать на то, что время в пути по маршруту Мюнхен — Милан составит около 6,5 часов, а из Мюнхена в Рим — около 8,5 часов.

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«Мы видим, что люди все чаще хотят пересекать границы экологически чистым способом по железной дороге. Наш проект придаст дополнительный импульс бурно развивающемуся сектору международных перевозок на большие расстояния», — заявил Майкл Петерсон, член совета директоров DB.

В планах запустить 5 ежедневных рейсов, которые соединят Германию, Австрию и Италию. Эта инициатива совпадает с ожидаемым открытием базового тоннеля Бреннер, которое планируется на конец 2032 года.

Ожидается, что после ввода тоннеля в эксплуатацию время в пути сократится примерно на час, что улучшит сообщение между этими ключевыми странами.

Телеканал 24 По материалам:

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