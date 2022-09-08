От чего зависит размер пенсии в связи с потерей кормильца-военнослужащего — Finance.ua
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От чего зависит размер пенсии в связи с потерей кормильца-военнослужащего

Казна и Политика
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Члены семьи умершего или погибшего военнослужащего или представителя силовых структур имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, пишет social.com.ua.
Как напоминают в Пенсионном фонде, это предусмотрено Законом Украины от 09.04.1992 года № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Такие выплаты назначаются в случае смерти или гибели кормильца во время прохождения службы, не позднее трех месяцев после увольнения с нее или позже, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в период прохождения службы.
Размер выплат зависит от причины смерти кормильца:
  • Если кормильец умер или погиб при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в размере:
— 70% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, супруги (супруга), или другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;
— 50% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей и жены (мужа).
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  • Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия начисляется в размере 30% денежного довольствия кормильца.
Заявление на назначение пенсии нужно подавать в силовые структуры, в которых умерший проходил службу.
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По материалам:
Finance.ua
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