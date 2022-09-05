Как выплачиваются «военные» пенсии в Украине: разъяснение ПФУ — Finance.ua
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Как выплачиваются «военные» пенсии в Украине: разъяснение ПФУ

Личные финансы
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Как выплачиваются «военные» пенсии в Украине: разъяснение ПФУ
Как выплачиваются «военные» пенсии в Украине: разъяснение ПФУ
«Военные» пенсии в Украине назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
В то же время выплата «военных» пенсий не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу:
  • по призыву в ходе мобилизации, на особый период,
  • по призыву резервистов в особый период,
  • по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня освобождения.

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«После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы», — говорится в сообщении.
Для перерасчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия и расчет выслуги лет военнослужащего, отметили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • ранее в ПФУ дали разъяснение, выплачивается ли пенсия украинцам в случае переезда за границу. При переезде на постоянное место жительства за границу пенсия выплачивается только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины;
  • кроме того, в случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.
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По материалам:
Finance.ua
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