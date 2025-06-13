Детенизация игорного бизнеса: сколько средств уже получил бюджет — Finance.ua

Детенизация игорного бизнеса: сколько средств уже получил бюджет
За первые пять месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 8,97 млрд грн налогов.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Это на 1,63 млрд грн или 22,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. А если сравнивать с 2021 годом — поступления выросли в 125 раз.
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Из чего состоят эти налоговые поступления:
- 5,965 млрд грн — налог на прибыль;
- 2,154 млрд грн — НДФЛ с выигрышей;
- 652,7 млн грн — военный сбор;
- 102,7 млн грн — НДФЛ с зарплат;
- 94,7 млн грн — НДС.
Выручки из-за РРО/ПРРО за май — 4 867 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024-го. Именно после введения обязательной фискализации операций в декабре количество зарегистрированных кассовых аппаратов и объемы выручек в отрасли значительно возросли.
«Результат — легализация рынка дает ощутимый эффект: больше прозрачности, больше налогов, больше средств для бюджета страны», — написал Гетманцев.
Справка Finance.ua:
- в июне 2025 года новое государственное агентство PlayCit официально начало работу как регулятор рынка азартных игр и лотерей в Украине, заменив Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ);
- первым практическим шагом нового регулятора стало аннулирование лицензии онлайн-казино PIN-UP, которое имело российскую связь;
- к слову, за 2024 год компании-лидеры игорного бизнеса Украины получили совокупный доход в 55,57 млрд грн. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году.
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