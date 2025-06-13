Детенизация игорного бизнеса: сколько средств уже получил бюджет — Finance.ua

Детенизация игорного бизнеса: сколько средств уже получил бюджет Сегодня 11:35 — Казна и Политика

Детенизация игорного бизнеса: сколько средств уже получил бюджет

За первые пять месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 8,97 млрд грн налогов.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Это на 1,63 млрд грн или 22,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. А если сравнивать с 2021 годом — поступления выросли в 125 раз.

Из чего состоят эти налоговые поступления:

5,965 млрд грн — налог на прибыль;

2,154 млрд грн — НДФЛ с выигрышей;

652,7 млн ​​грн — военный сбор;

102,7 млн ​​грн — НДФЛ с зарплат;

94,7 млн ​​грн — НДС.

Выручки из-за РРО/ПРРО за май — 4 867 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024-го. Именно после введения обязательной фискализации операций в декабре количество зарегистрированных кассовых аппаратов и объемы выручек в отрасли значительно возросли.

«Результат — легализация рынка дает ощутимый эффект: больше прозрачности, больше налогов, больше средств для бюджета страны», — написал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

в июне 2025 года новое государственное агентство PlayCit официально начало работу как регулятор рынка азартных игр и лотерей в Украине, заменив Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ);

первым практическим шагом нового регулятора стало аннулирование лицензии онлайн-казино PIN-UP, которое имело российскую связь;

к слову, за 2024 год компании-лидеры игорного бизнеса Украины получили совокупный доход в 55,57 млрд грн. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году.

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