Правительство утвердило положение о «ПлейСити» — должно навести порядок в игорном бизнесе и увеличить налоги Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство утвердило положение о «ПлейСити» — должно навести порядок в игорном бизнесе и увеличить налоги

Кабинет министров определил основные задачи для государственного агентства «ПлейСити», созданного вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом сообщило в телеграме Министерство цифровой трансформации.

«Государственное агентство „ПлейСити“ стало на шаг ближе к запуску. Правительство утвердило, как именно будет работать агентство и чем будет заниматься. Его цель — навести порядок в сфере игорного бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджет», — говорится в сообщении.

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Так, среди основных задач на созданное учреждение возложены обязанности по контролю за рынком азартных игр через онлайн-мониторинг. Также агентство будет заниматься выдачей лицензий, обнаружением и закрытием нелегальных казино, введением штрафных санкций за нарушение условий лицензии. «ПлейСити» будет иметь полномочия надзора за проведением гослотерей, защиты прав игроков, ведения реестров.

Отмечается, что ПлейСити начнет работу после утверждения структуры и формирования команды.

Укрінформ По материалам:

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