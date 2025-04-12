Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 20% — Finance.ua

Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 20%
В январе-марте 2025 года в бюджет поступило 5,4 млрд грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 20,4% больше аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что это в 143 раза превышает уровень января-марта 2021 года, когда поступления составляли всего 37,7 млн грн.
По словам Гетманцева, сумма выручки с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн, что превышает в 18,5 раза уровень января-февраля 2024 года (0,5 млрд грн).
«Введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце прошлого года способствует детенизации отрасли», — подытожил Гетманцев.
Напомним, Кабинет министров создал новое государственное агентство «ПлейСити», которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.
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