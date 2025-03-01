Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74% — Finance.ua

Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74% Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%

В январе 2025 года в бюджет поступило 735,63 млн грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил глава финансового Комитета в ВР Даниил Гетманцев.

Читайте также В ноябре снизились объемы поступлений со стороны игорного бизнеса

По его словам, это в 134 раза превышает уровень января 2021 (5,5 млн грн).

«Фискализация и детенизация игорного бизнеса демонстрирует устойчивый положительный эффект», — заявил он.

Гетманцев отметил, что рынок игорного бизнеса постепенно превращается в прозрачный и регулируемый сектор экономики".

В то же время, усиленный контроль за плательщиками игорного бизнеса способствует «детенизации отрасли и наполнению бюджета».

Напомним, в январе этого года Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Читайте также Рада приняла закон, которым усиливается контроль на игорном рынке

Расчеты при проведении азартных игр производят исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Другие платежные услуги запрещают использовать. Кроме того, запрещают спонсорство азартных игр, кроме спонсорства в спорте.

В декабре 2024 года украинцы пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.