Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74% — Finance.ua
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Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%

Казна и Политика
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Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%
Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%
В январе 2025 года в бюджет поступило 735,63 млн грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщил глава финансового Комитета в ВР Даниил Гетманцев.
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По его словам, это в 134 раза превышает уровень января 2021 (5,5 млн грн).
Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%
«Фискализация и детенизация игорного бизнеса демонстрирует устойчивый положительный эффект», — заявил он.
Гетманцев отметил, что рынок игорного бизнеса постепенно превращается в прозрачный и регулируемый сектор экономики".
Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли на 74%
В то же время, усиленный контроль за плательщиками игорного бизнеса способствует «детенизации отрасли и наполнению бюджета».
Напомним, в январе этого года Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей.
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В декабре 2024 года украинцы пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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