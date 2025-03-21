Правительство создало нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ — Finance.ua

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Правительство создало нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ

Казна и Политика
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Правительство создало нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ
Правительство создало нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ
Кабинет министров создал новое государственное агентство «ПлейСити», которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, это будет центральный орган исполнительной власти, деятельность которого будет координироваться правительством через Министерство цифровой трансформации.
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«Образовано Государственное агентство Украины 'ПлейСити' как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министра цифровой трансформации. Агентство будет реализовывать государственную политику в сфере организации азартных игр и лотерей», — отметил он.
Напомним, в январе президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей. Документ ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ). Вместо нее с 1 апреля должен заработать новый уполномоченный орган.
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Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что за январь-сентябрь 2024 года организаторы азартных игр перечислили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным Опендатабот, более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов, по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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