От 40 евро: Ryanair запускает новые рейсы в популярные курортные города — Finance.ua

От 40 евро: Ryanair запускает новые рейсы в популярные курортные города
Бюджетная авиакомпания Ryanair уже весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.
Путешествовать с перевозчиком, который предлагает дешевые билеты, по этим маршрутам можно будет уже с апреля, сообщает lowcostavia.com.ua.
Ирландский лоукостер Ryanair запускает еще больше новых маршрутов весной этого года. В частности, запланированы рейсы из Болгарии, Испании и Дании. В сети полетов авиаперевозчика будут рейсы между Софией (Болгария) в Копенгаген (Дания) и Аликанте (Испания), из Жироны (Испания) в Ольборг (Дания).
Новые рейсы будут проходить с такой частотой:
- София — Копенгаген с 31 марта 2024 года 5 раз в неделю;
- София — Аликанте с 1 апреля дважды в неделю;
- Жирона — Ольборг с 1 апреля 2024 года дважды в неделю.
В апреле можно найти перелеты по следующей стоимости:
- Копенгаген — София — 43 евро в одну сторону;
- София — Аликанте — 39,07 евро в одну сторону;
- Жирона — Ольборг — 51,24 евро;
- София — Копенгаген — 41,49 евро.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com.
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