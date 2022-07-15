От 20 до 130 тысяч гривен: какие зарплаты получают украинцы в Польше — Finance.ua

От 20 до 130 тысяч гривен: какие зарплаты получают украинцы в Польше Сегодня 10:02 — Личные финансы

От 20 до 130 тысяч гривен: какие зарплаты получают украинцы в Польше

Польша всегда была самой популярной среди украинцев страной для трудоустройства. Но после начала широкомасштабной войны, которую против Украины развязала россия, когда миллионы наших граждан нашли там убежище — вопрос поиска работы и уровня оплаты труда стал еще более актуальным.

Где и сколько платят сегодня украинцам в Польше — читайте далее.

Официальная минималка в Польше в 2022 году

На начало нового 2022 года минимальная зарплата в Польше выросла примерно на 125 злотых (около 800 гривен) в месяц (после вычета 7,8% инфляции). На руки работник получает около 2363 зл. (чуть более 15 тыс. грн).

Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3 311 злотых (около 21 240 грн).

Какую работу предлагают и сколько платят работникам и беженцам из Украины

Оплата труда в Польше, как и везде, зависит от профессиональной сферы, условий труда, опыта и знания языка. Если вы не владеете польским языком, то для вас открыт перечень вакансий с не очень высокой оплатой труда. Обычно украинским беженцам без знания языка предлагают работу упаковщиками, уборщиками, рабочими на линию, разнорабочими на складе, сборщиками ягод. Зарплата невелика, но этого хватит для комфортного проживания в Польше. Также некоторые работодатели предлагают бесплатное проживание.

Больше всего вакансий для работы упаковщиками. Здесь можно найти достаточно большое количество вариантов и выбрать тот, который вам наиболее подходит с точки зрения заработной платы и места расположения. Заработная плата упаковщиков составляет ориентировочно от 21 до 37 тысяч гривен (3,5-5 тыс. злотых).

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Например, как сообщает польская компания по трудоустройству Tvojarabota.pl , в Любляне на производстве по изготовлению фарфоровых изделий в отделе упаковки обещают платить 21,5 тысячи — 22,5 тысячи гривен (3360-3500 злотых в месяц). Упаковщики лосося в городе Грудзёндз могут заработать 31 тысячу гривен в месяц (5 тыс. злотых), упаковщики трески в городе Дарлово — 29-30 тысяч грн. (4,8 тыс. злотых).

Ищут польские работодатели и работников в сфере логистики и складов. На такой работе предлагают зарплату от 24 до 36 тысяч гривен (3,7-5,5 тыс. злотых). Так, на том же сайте Tvojarabota.pl есть вакансии на складе замороженных продуктов в Гдыне и на складах в Скурче и Щецине с заработком в районе 29-30 тысяч гривен в месяц (4,8 тыс. злотых). Администратору логистического состава во Вроцлаве будут платить 27-28 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых).

Чуть повыше заработки на складах предлагают операторам автопогрузчика — в районе 31-33,5 тысяч гривен (5-5,4 тыс. злотых).

Весьма популярны сейчас вакансии в ресторанно-гостиничном бизнесе Польши: повара получают в пределах 28-32 тысячи гривен (4,5 тыс. злотых), уборщицы 21-26 тысяч гривен (3,3-4,2 тыс. злотых). Так, например, вакансия повара во Владиславове указана с заработной платой в 28 тысяч гривен (4,5 тыс. злотых), помощнику на кухне будут платить несколько меньше — 22 тысячи грн. в месяц (3,6 тыс. злотых).

Оплата труда специалистов

Несколько выше оплата труда для профессиональных работников: водители, слесари, маляры, электричества, столяры и другие. Например, на сайте Tvojarabota.pl водителям автобуса на городских, междугородных и туристических маршрутах предлагают заработную плату в пределах 27-38 тысяч гривен (4,2-6 тыс. злотых).

Слесари могут зарабатывать 44-45 тысяч гривен (7-7,4 тысяч злотых), столяры — 35-38 тысяч гривен (ориентировочно 6 тысяч злотых), сварщики 32-35 тысяч гривен (5,2-5,5 тысяч злотых).

Маляры могут зарабатывать более 40 тысяч. Так, например, в Гданьске малярам мокрой и порошковой покраски предлагают платить 43 тысячи гривен (7 тыс. злотых).

Еще выше заработные платы в Польше предлагают украинцам, которые знают польский и/или английский язык, а также имеют высшее образование. Это, например, врачи, учителя иностранных языков, программисты, в том числе и SEO-специалисты, SMM-щики и другие.

Так, зарплата врача-специалиста в польской больнице, работающего по контракту с Национальным фондом здравоохранения, составляет от 60 тысяч гривен (10 тысяч злотых в месяц) в зависимости от специализации. Ниже оплачиваются врачи без специализации и семейные врачи. На самый высокий заработок могут рассчитывать кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, врачи скорой медицинской помощи, онкологи и хирурги.

SMM-щики зарабатывают в Польше от 25 тысяч гривен (4 тысячи злотых), если начинающие совсем без опыта, до 64 тысяч гривен (10 тысяч злотых), если менеджер.

AllStarsIT, Конечно, больше всего зарабатывают украинские айтишники, которых охотно нанимают польские работодатели. Им в Польше предлагают от 50 до 130 тысяч гривен в месяц (7-21 тысячу злотых). Более того, в результате на польском IT-рынке также начинают появляться украинские компании, которые перемещают свои офисы или открывают свои филиалы в польских городах, включая Intellias Genesis и многие другие. В Польше также очень хорошо развит аутсорс, работает около полумиллиона технических специалистов, а еще есть стабильность, которой требуют иностранные клиенты. Более половины польских IT-специалистов работают на компании с иностранным капиталом, в том числе корпорации. Поэтому они охотно трудоустраивают украинцев, которые являются признанными специалистами в IT-сфере.

Рейтинг польских зарплат от самых низких до самых высоких:

упаковщики — 21,5-30 тыс. грн;

уборщицы — 21-26 тыс. грн;

повара — 28 тыс. гривен;

логистика и склады — от 24 до 36 тыс. грн;

водители — 27-38 тыс. грн;

операторы погрузчика — 31-33,5 тыс. грн;

слесари, сварщики, столяры, маляры — 35-45 тыс. грн;

врачи — 60 тыс. грн;

SMM-щики — от 25 до 64 тыс. грн;

IT-специалисты — от 50 до 130 тыс. грн.

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ТСН По материалам:

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